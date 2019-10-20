Diablo Hayranlarını Sevindirecek Bir Görsel Ortaya Çıktı

Blizzard’ın 1-2 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği BlizzCon’a dair çeşitli söylentiler bulunuyor. Bu söylentilerden bir tanesi de Diablo 4 duyurusunun yapılacağı yönünde. Ayrıca bu söylentiyi güçlendirebilecek bir görsel ortaya çıktı.

BlizzCon 2019’a artık çok kısa bir süre kaldı ve hayranlar, Blizzard’ın bu etkinlikte duyuracağı büyük haberin ne olduğuna dair çeşitli spekülasyonlarda bulunuyor. Bazı hayranlar bu etkinlikte Overwatch 2’nin tanıtılacağını düşünürken bazı Blizzard hayranları ise yeni bir Diablo oyunu bekliyor. Diablo bekleyen hayranlar biraz daha şanslı. Bir dergi reklamından alındığı düşünülen bir görsel ortaya çıktı ve görünüşe göre Diablo 4’ün duyurusu yakın.

Tabii burada bir kesinlikten bahsetmek zor. Söz konusu görselin yer aldığı dergi, Almanya’da yayın yapan Gamestar dergisi. Dergi reklamında “The Art of Diablo” kitabından bahsediliyor ve Kasım ayının başında çıkacak olan bu kitapta Diablo oyunlarına dair çizimler yer alıyor. Yan tarafında yer alan tanıtım yazısında ise Diablo, Diablo 2, Diablo 3 ve Diablo 4’e dair çizimlerin olduğundan bahsediliyor. Ya bir yazım veya basım hatası bulunuyor ya da Diablo hayranlarını sevindirecek haber yolda demektir.

Oyuncuların beklediği Diablo 4 olmayabilir

Tanıtım yazısında yer alan Diablo 4 bir yazım hatası olabilir ya da markanın mobil oyunu Diablo Immortal kastedilmiş olabilir. Bunun haricinde oyunun erken konsept aşamasına dair çizimler yer alıyor olabilir ya da geliştirme aşamasında çok fazla ilerlenmeden durdurulmuş bir sürümden çizimler de bulunuyor olabilir. Yani hayranların gerçeği öğrenmesi için BlizzCon’u beklemesi gerecek.

Tabii Blizzard şu sıralar farklı tartışmaların da içerisinde yer alıyor ve ayrıca Diablo hayranlarıyla Diablo Immortal konusu sebebiyle limoniler. Dolayısıyla hayranların gönlünü almak için Diablo 4 ile ilgili herhangi bir duyuru yapılabilir. Oyunun bir süredir geliştirme aşamasında olduğuna dair dedikodular da bulunuyor üstelik.

Ayrıca bir diğer söylenti de Blizzard’ın Diablo 4’ün yanı sıra Diablo 2 remaster’ın da duyurusunu yapacağı yönünde. Tabii bunların halen söylenti aşamasında olduğunu ve herhangi bir resmi kaynaktan doğrulama gelmediğini de söylememiz gerekiyor.