Geçtiğimiz haftalarda Reddit kullanıcılarının GameStop hisselerini artırmalarına öncülük ettiği söylenen kullanıcı, Kongre karşısında ifade verdi. Reddit kullanıcısı, borsayı manipüle ettiği iddialarını mantıksız olarak değerlendirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri borsalarında daha önce eşi benzeri görülmeyen bir olay yaşanmıştı. Video oyun satıcılarından birisi olan GameStop, hisse senedi değerlerinde yaşanan düşüşün ardından internette dev bir destek kazandı. Borsa büyüklerine meydan okuyan internet kullanıcıları, borsada büyük bir operasyon düzenleyerek GameStop'un hisselerini neredeyse %2.000 kadar değerlendirmişti.

Tüm bu olaylar Reddit'te yer alan WallStreetBets isimli bir toplulukta başladı. Keith Gill isimli bir Reddit kullanıcısı, Wall Street devlerine meydan okuyan küçük çaplı yatırımcıların yüzü haline gelmişti. Bugünse olayların yüzü olarak bilinen kullanıcı, kongre karşısındaydı ve ilginç bir açıklamada bulundu.

Borsayı manipüle etmekle suçlanıyor:

Daha önce sigorta şirketi MassMutual için finansal eğitim materyalleri tasarlayan 34 yaşındaki kullanıcı, Kongre karşısında ifade verdi. Kullanıcı, ifadesinin ilk cümlelerinde "Olmadığım birkaç şey: Ben bir kedi değilim. Kurumsal bir yatırımcı değilim. Bir serbest fon da değilim." sözlerine yer verdi.

Reddit kullanıcısı, borsayı manipüle ettiği fikriniyse 'mantıksız' olarak değerlendirdi. Gönderilerinin milyonlarca doların GameStop hisselerine aktarılmasına neden olmadığını ifade eden Gill, bazı insanların para kaybetmesinin trajik olduğunu ve bu konu hakkında üzgün olduğunu söyledi.

Kongrede Robinhood ve Reddit CEO'ları da ifade verdi:

Bu olaylar sırasında işlemlere yasak koyan Robinhood'un CEO'su Vlad Tenev, kısıtlamaların gereklilikleri karşılamak için uygulandığını ifade etti. Reddit CEO'su Steve Huffman'sa WallStreetBets topluluğunu "yüksek riskle yüksek kazanç yatırımları" özelinde olan ancak aynı zamanda üyelerin birbirlerine "sevgi" gösterdiği "önemli derinliğe" sahip bir topluluk olarak tanımladı.

Dev platformun CEO'su, ifadesinin devamında birkaç hafta önce topluluğun gücünü yaşanan olayla gördüklerini ekledi. Manipülasyon davasının henüz nereye varacağı bilinmezken Gill, kendisini bir amatör yatırımcı olarak yanlış tanıtmakla ve piyasayı kişisel kâr için manipüle etmekle suçlanıyor.