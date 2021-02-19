Huawei, Domuz Çiftlikleri ve Madenler İçin Çalışmaya Başladı

Akıllı telefon sektöründe kan kaybetmeye devam eden Huawei, yönünü farklı sektörlere çevirmiş gibi görünüyor. Bir Huawei sözcüsünün açıklamalarına göre şirket, domuz çiftlikleri için yapay zeka destekli teknolojileri geliştiriyor. Şirket CEO'su ise kömür madenleriyle ilgili çalıştıklarını açıkladı.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, 2019 yılından beri pek de iyi günler geçirmiyor. O yıllarda Donald Trump yönetiminde olan ABD hükümeti, bu şirketin Çin hükümetiyle iş birliği yaptığını ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini gerekçe göstererek, Huawei'ye çok ağır yaptırımlar uygulamıştı. Bu ambargonun Huawei'ye çok ağır bir maliyeti oldu. Özellikle de akıllı telefon sektöründe zora giren şirketin satışları, geçen yılın son çeyreği itibarıyla yüzde 42 oranında azaldı.

Ancak Huawei, yeni çözüm arayışlarına devam ediyor gibi görünüyor. Hatta Çin'den gelen bilgilere göre şirket, şu sıralar domuz çiftliklerine yoğunlaşmış durumda. Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, domuz çiftlikleri için geliştirdiği teknolojilerle sektörün gelişimine fayda sağlamaya ve geleneksel domuz üretim tekniklerini teknolojiyle birleştirmeye çalışıyor.

Huawei, domuz çiftlikleri için yapay zeka teknolojileri geliştirmeye başladı

Çin, dünyanın en büyük domuz pazarlarından bir tanesi. Hatta bugün dünyadaki tüm domuzların yarısı Çin'de yaşıyor. Bu durumu daha fazla görmezden gelmeye şirket, domuz çiftliklerinde kullanılacak yapay zeka destekli teknolojiler geliştirmeye başladı. Bir yandan domuzların her birini diğerlerinden ayıran bir yüz tanıma sistemi geliştirmeyi başaran şirket, öte yandan geliştirdiği farklı bir sistemle de bu domuzların ağırlıklarının, sağlıklarının ve ne kadar hareketli olduklarının incelenmesini sağlıyor. Bir Huawei sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, geliştirilen yapay zeka sistemlerinin ülke genelindeki tüm domuz çiftliklerinin modernize edilmesi için kullanılabileceği ifade edildi.

Huawei CEO'su Ren Zhengfei tarafından yapılan bir açıklamaya göre ise şirket, sadece domuz çiftlikleri için çalışmıyor. Çin'in kuzeyinde özel bir laboratuvar kurduklarını ifade eden Zhengfei, kömür madenleriyle ilgili de bir çalışma başlatmış durumda. Eğer bu teknoloji istenildiği gibi geliştirilirse, kömür madenlerinde çok daha az kişi çalışacak. Ancak teknoloji sayesinde verimlilik ve güvenlik seviyesi artırılacak. Teknolojinin neler sunacağını ise zaman gösterecek.