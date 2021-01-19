Bir YouTuber, SHERP olarak isimlendirilen bir arazi aracı üreticisinin aracını, şehir içinde kullanmaya kalktı. Devasa boyutlara sahip, çok hantal bir yapısı olan ve binmek için tırmanmanız gereken araç, tasarımıyla da hayli dikkat çekici.

Otomobillerle ilgili çektiği videolarla bilinen "Rich Rebuilds" isimli YouTube kanalı, paylaştığı son videoda çok ilginç bir aracı inceledi. SHERP olarak isimlendirilen ve Türkiye'de de pek bilinmeyen bir markanın aracını şehir merkezinde kullanan YouTuber, görenlerin şaşkın bakışlarına maruz kaldı. Bunun nedeni ise aracın cidden de tanımlayamayacağımız bir tasarıma sahip olmasıydı.

SHERP, daha çok arazi araçları üreten bir şirket. Ancak bu arazi araçları bugün yollarda gördüklerimizden çok farklı. En zorlu koşullarda kullanılan araçlar, daha çok sahada çalışan personeller için tasarlanmış. İşte YouTuber, bu şirketin araçlarından bir tanesini yaşadığı bölgede kullandı. Aracı kullanırken yeterince zorlanan YouTuber, araca binerken de araçtan inerken de akla karayı seçti.

İşte neye benzediğini bir türlü anlatamayacağınız o arazi aracı

Yukarıda görmekte olduğunuz araç, bir off-road aracından çok daha fazla. Devasa boyutlarda tekerleklere sahip olan aracın sadece tekerlek yüksekliği, bir Tesla'dan daha fazla. Haliyle bu araca binmek pek de kolay değil. Bu arada; araca binmek istediğinizde ön kısımdaki pencereyi açmanız, tırmanmanız ve araç içine girmeniz gerekiyor.

Rich Rebuilds'in aracı, hızlı bir yapıya sahip değil. Ancak buna şaşırmıyoruz çünkü bu denli büyük bir aracın hızlı gitmesini zaten bekleyemeyiz. Ama araçta anlatmakla bitmeyecek bazı gariplikler var. Örneğin bu aracı sürerken herhangi bir yan ayna kullanamıyorsunuz. Nedeniyse, tasarımcıların koymamış olması. Yani arkanızı görmek pek de mümkün değil. Aslında bu araçla kimseyi sollayamayacağınız için, yan aynalara pek de ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Araçla ilgili gariplikler bununla da sınırlı değil. Şöyle ki; bu araçta herhangi bir direksiyon yok. Yani tekerleklerin dönmesini sağlayan ve her araçta olan parça, bu araçta bulunmuyor. İşin daha da garip yanı, Rich Rebuilds'in bu aracı nasıl yönlendirdiğini videoda içinde de göremiyoruz. Sürücü koltuğunun olduğu bölümde birkaç parça olsa da bu parçaların ne işe yaradığını tam olarak bilmiyoruz.

ABD, otomobiller konusunda Türkiye'den daha özgür bir ülke. Otomobil tutkunları, alım gücünün de etkisiyle kendi özel araçlarını yapıp trafiğe çıkabiliyorlar. Ayrıca modifiye işlemleri de ABD'de daha kolay. Ancak bu aracın yola çıkmak için izinli olup olmadığını kestiremiyoruz. Videoda bununla ilgili herhangi bir bilgi vermeyen YouTuber, video boyunca da herhangi bir polis çevirmesine girmiyor.

İşte bu devasa aracın caddelerde kullanıldığı o video