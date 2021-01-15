Otomobil dünyasının önde gelen isimlerinden General Motors, resmi Instagram hesapları üzerinden geleceğin otomobilleri olabilecek 3 farklı otomobil konsepti yayınladı.

ABD merkezli dev otomobil üreticisi General Motors, spor araba piyasasının en sevilen modelleri Chevrolet C8 Corvette ve Camaro gibi otomobillerle uzun zamandır öne çıkıyor. Tasarım konusunda Corvette ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşasa da şirket, bu hataları telafi edebilecek yeni bir paylaşım yaptı.

General Motors, resmi Instagram hesaplarından sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurduklarını gösterecek nitelikte, fütüristik tarza sahip 3 yeni konsept tasarım paylaştı.

General Motors’un skalasına eklenebilecek geleceğin otomobilleri

Sergilenen ilk otomobil, tasarım konusunda Konnor Bartels imzalı ve ilk bakışta C8 Corvette’i andırsa da detaylı incelendiği zaman Lamborghini’nin modellerini de biraz anımsatıyor. Sadece çizimden ibaret olan bu tasarımda, geniş jant ve çamurluklardan farklı detaylara henüz yer verilmemiş.

Namwoo’nun tasarlamış olduğu ikinci konseptte ise aracın sadece ön kısmı gösterilmiş ancak aracın ön profili bile birkaç detaya sahip olmamıza yetiyor. Yağ gibi akan gövdesi, aracın hem fütüristik bir görünüme sahip olacağını hem de aerodinamik konusunda son derece etkileyici olacağını gösteriyor. Aynı zamanda ön kısımda herhangi bir havalandırma ızgarasının olmaması, bu konseptin elektrikli bir otomobil olarak hayata geçirebileceğini gösteriyor.

Jingxu Zhan tarafından tasarlanan son konseptte, aracın ön kısmında Shelby Daytona Cobra Coupe’dan, arka kısmında ise Lexus LFA’dan ilham alındığı bariz bir şekilde belli oluyor. Devasa tekerleklere ve geniş çamurluklara sahip bu tasarımın da son derece pürüzsüz bir aerodinamik yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz.