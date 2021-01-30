ABD'nin Batı Virginia eyaletinde faaliyet gösteren bir basın kuruluşu, Google ve Facebook'a karşı antitröst davası açtı. Şirket, reklam pazarında oluşturdukları tekel sebebiyle yerel basın kuruluşların yok olmanın eşiğine geldiğini belirtti.

İnternet dünyasının devleri Google ve Facebook, belirli aralıklarla yeni antitröst davalarıyla karşı karşıya kalıyor. Google ve Facebook'a açılan bu seferki antritröst davası, ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki bir yayıncıdan geldi.

Batı Virginia eyaletindeki birkaç farklı gazetenin sahibi olan HD Media şirketi, ABD'deki dijital reklam gelirlerinin neredeyse yarısını alan bu iki deve karşı dava açtı. HD Media, Google'ın dijital reklam pazarında tekel olduğunu ve ABD'deki yerel gazeteleri yok olmaya sürüklediğini dile getirdi.

Facebook ve Google'a yeni bir antitröst davası

Açılan davada, aralık ayında 10 avukatın açtığı davaya referans verilerek Google ve Facebook'un baskınlıklarını artırmak için gizli bir anlaşma yaptığı da belirtildi. Gadget Snow'da yer alan habere göre şirket, Facebook ve Google'ın bu tutumlarının ne gibi bir etkisi olduğunu belirtmedi.

HD Media, Google'ın gazete yayıncılarının reklam gelirlerinden rekabete aykırı pay aldığını ve bu yüzden gazetenin içeriğinden gerekli gelirin elde edilemediğini belirtti. Şirket, eyaletteki federal mahkemeye başvurdu ve jürili bir yargılama talebinde bulundu.

Başta da söylediğimiz gibi Google ve Facebook, özellikle ABD'de bir dizi antitröst davasıyla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın çevrimiçi arama ve reklamdaki baskınlığı suiistimal ettiğini belirtti.

Google, daha önce de basın kuruluşlarıyla karşı karşıya gelmişti. Son olarak Google, Fransa'daki basın kuruluşlarına telif ücreti ödeyeceğine dair bir anlaşma imzalamıştı. Bu iki şirkete ABD'de açılan antitröst davalarının dünyadaki yansımalarının nasıl olacağını da ilerleyen yıllarda göreceğiz.