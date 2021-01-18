Facebook ve Google'ın Gizli Anlaşma İmzaladığı İddia Edildi

İnternetin iki devi Google ve Facebook'a yepyeni suçlamalar yöneltildi. Yönlendirilen şikayetlere göre Google ve Facebook, reklam anlaşmaları konusunda aralarındaki rekabeti azaltacak gizli bir anlaşma imzaladı.

İnternet dünyasının en büyük şirketlerinden iki tanesi Google ve Facebook için reklam gelirleri oldukça önemli yer tutuyor. New York Times tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre bu iki dev, aralarındaki bu rekabeti azaltmak için gizlice bir anlaşma imzaladı.

Hem Google hem de Facebook, yıllar içerisinde birçok antitröst soruşturması geçirdi ve halen de bu soruşturmalar devam ediyor. Birçok kişi, bu iki şirketin kendi arasında yaptığı bu gizli anlaşmanın devam eden soruşturmalarda aleyhlerine işleyebileceğini de dile getiriyor.

Facebook ve Google, anlaşmanın rekabet karşıtı olduğu iddialarını reddetti

"Jedi Blue" olarak adlandırılan anlaşma Facebook'un reklam başlığı ücretlendirmesi konusunda Google tarafına bir kolaylık sağlıyordu. Yapılan bu anlaşmanın Facebook ve Google arasındaki rekabeti azaltması iddiası da zaten buradan ortaya çıktı.

Facebook'un karşılığında verdiği şey ise Google'ın reklam satma yaklaşımı olan Open Bidding'i desteklemekti. Teorideki bu uygulamaların pratikteki karşılığı da Facebook'a reklamlara teklifte bulunma konusunda daha fazla zaman tanımasıydı. Ayrıca Google'ın Facebook'a bir dizi reklam kazancını da garanti ettiği iddia edildi ki bu da rakiplerini dezavantajlı konumda bırakıyor.

Google ve Facebook, bu anlaşmanın rekabet karşıtı olduğu iddialarını reddederken Facebook, bu tür anlaşmaların reklam tekliflerinde rekabeti artırmaya yardımcı olduğunu belirtti. Google da ortaya çıkarılan raporun anlaşmayı yanlış yansıttığını iddia etti. Tabii kanun koyucuların ve düzenleyicilerin bu tür durumlarda Facebook ve Google'ın tarafında yer almasının hiç muhtemel görünmediği de belirtiliyor.