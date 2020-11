Gaziantep LoL Solo Q Turnuvası Başvuruları Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu tarafından düzenlenen LoL turnuvasının başvuruları başladı. Offline olarak düzenlenecek Solo Q turnuvasında ilk 8'e girmeye başaranlara bisiklet, turnuvaya katılan herkeseyse forma hediye edilecek.

Riot Games'in 2009 yılında piyasaya sürdüğü MOBA oyunu League of Legends, şüphesiz ki e-sporun büyümesinde en önemli rolü oynadı. Dünya çapında milyonları aşkın oyuncuya sahip olan oyun, yıllardır aktif olarak küçüklü büyüklü pek çok turnuvaya da ev sahipliği yaptı.

League of Legends'tan gelen son turnuva haberiyse Gaziantep'ten oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni offline League of Legends turnuvasını duyurdu. Üstelik turnuvaya katılan her oyuncuyu da bir ödül bekliyor.

Gaziantep League of Legends Solo Q Turnuvası:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu tarafından düzenlenen Solo Q turnuvası, oyuncuların kendi yeteneklerini göstermelerine imkân tanıyacak. Oyuncular, League of Legends'ın vadisinde 1'e 1 oynayacakları maçlarla kendilerini gösterecek.

Karşılaşmalar sonucunda ilk 8 arasına girmeyi başaran oyuncularaysa birer adet bisiklet verilecek. Bunun yanı sıra turnuvaya katılan her bir katılımcıya dijital katılım belgesi verilecek ve Gaziantep Futbol Kulübü forması hediye olarak verilecek. Gaziantep Solo Q Turnuvası'na başvurmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

30 Kasım'da başlayacak turnuvaya başvurmak için son gün 27 Kasım. Yukarıdaki bağlantıdan ulaşacağınız başvuru formunda sizden adınız soyadınız, yaşınız, HES kodunuz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz istenecek. Herhangi bir sorun yaşamamak için iletişim bilgilerini doğru girdiğinizden emin olun.

Turnuvaya başvuru yaptıktan sonra en geç 28 Kasım 23.59'a kadar turnuvanın yapılacağı internet kafeye giderek kaydınızı onaylatmanız gerekiyor. Son olarak turnuvaya 16 yaşından küçüklerin katılamayacağını belirtelim. Turnuvanın fikstürü 29 Kasım tarihinde açıklanacak.