Şu sıralar dünyanın gözlerini dikip takip ettiği Gazze, Google Haritalar'da son derece düşük çözünürlükle gösteriliyor. Peki Google Haritalar'daki uydu görüntüleri, neden bulanık bir Gazze gösteriyor?

Dünyanın en popüler harita ve navigasyon servislerinden biri olan Google Haritalar, çoğumuz için gitmek istediğimiz adrese en kısa yolu gösteren bir uygulama olsa da farklı işlevleri de bulunuyor. Bunların başında ise dünyanın herhangi bir noktasındaki coğrafi değişimlerin güncel bir şekilde takip edilebilmesi geliyor.

Google Haritalar'a girdiğinizde askeri ya da stratejik bazı noktalar dışında hemen her şehri ve bölgeyi yüksek çözünürlüklü olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak şu sıralar dünyanın en fazla konuştuğu yerlerden biri olan Gazze'yi Google Haritalar ya da Apple Haritalar'da yüksek çözünürlüklü olarak görüntüleyemiyorsunuz? Tamam da neden?

Kuzey Kore'nin başkenti bile Gazze'den daha yüksek çözünürlükle gösteriliyor

"Neden?" sorusunu yanıtlamadan önce yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin neden önemli olduğu ve bulunup bulunmadığı sorularını yanıtlamak gerekiyor. Bildiğiniz gibi Gazze şu sıralar ciddi çatışmalara ev sahipliği yapıyor ve uydu görüntüleri, yaşananları raporlamak adına büyük önem taşıyor. Bir silah ateşlendiğinde ya da bir bina vurulduğunda, bunu uydu görüntülerinden anlayabiliyorsunuz.

Peki yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri var mı? Aslına bakacak olursak ABD ile İsrail arasındaki 1997 tarihli bir anlaşma neticesinde "güvenlik kaygıları" nedeniyle İsrail ve Filistin bölgelerinin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin ticari uygulamalar için paylaşılması yasaklanmıştı.

Ancak bu yasak, ABD dışındaki şirketlerin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini halihazırda paylaşıyor olması nedeniyle geçtiğimiz yıl kaldırılmıştı. Dolayısı ile evet, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri bulunuyor ve en azından kağıt üzerinde şirketlerin bu görüntüleri paylaşmasını engelleyen bir yasa ya da mevzuat bulunmuyor.

Konuyu gündeme getiren BBC, harita servislerinde neden hala yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine yer vermediklerini öğrenmek için Apple ve Google ile iletişime geçti. Apple, konuyla ilgili olarak haritalarını yakında 40 santimetrelik yüksek çözünürlüğe güncelleyeceğini açıkladı.

Google ise uydu görüntülerinin bir dizi "sağlayıcıdan" geldiğini ifade ederek daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde ettikçe uydu görüntülerini yenilemeyi değerlendirdiklerini ancak şu an için söz konusu yüksek çözünürlüklü görüntülerle değiştirmeyi planlamadıklarını belirtti. Sonuç olarak ortada yüksek çözünürlüklü görüntüleri paylaşmamak için "teknik" bir neden bulunmuyor.