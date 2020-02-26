Gcam 7.3 Modu Android Akıllı Telefonlara Nasıl Yüklenir?

Android telefonlar günümüzde her ne kadar kamera donanımlarıyla çağ atlasalar da, kamera yazılımı tarafında bekleneni veremeyebiliyorlar. Gcam modu, kullanıcıların imdadına yetişiyor ve Google Camera özelliklerini Pixel dışındaki diğer Android cihazlara da taşıyor.

Google Camera, başta Pixel telefonlar olmak üzere Android cihazlar için en iyi yazılımlardan biri olarak öne çıkıyor. Telefon üreticileri, kullanıcıların cihazlarında yüksek kaliteli çekimler yapabilmeleri için yeni kamera lenslerine güvenirken, Google Pixel telefonlar donanım gücüne ek olarak bir de güçlü bir yazılımla destekleniyor.

Google'ın kamera yazılımı Pixel akıllı telefonları fotoğrafçılık için pazardaki en iyi akıllı telefonlardan biri haline getirdi. Yazılım, astrofotografi ve portre modu gibi gelişmiş özellikler için destek veriyor. Google, kısa süre önce Google Camera App v7.3'ü birkaç yeni özellikle kullanıma sundu. Android topluluğu da hızlı davranarak tüm Android akıllı telefonlar için Gcam 7.3 modunu yayınladı.

Gcam, Google Camera uygulamasının tüm Android cihazlarda çalışmasını amaçlayan bir mod. Gcam'ın birkaç varyasyonu var ve birçok geliştirici üzerinde çalışıyor. Geliştiriciler, artık tüm yeni özellikleriyle Gcam 7.3'ü bir adım daha ileri götürdü.

Gcam 7.3'te yer alan özellikler:

Video kaydı yaparken otomatik DND modu.

Yeniden düzenlenmiş ayarlar arayüzü.

24 FPS video kaydı.

Fotoğrafınızın parlaklığını ve HDR'sini ayarlamak için pozlama kontrolleri.

Night Sight moduna uygulanan Astrofotografi.

En iyi çekimler için deklanşöre eklenen dokun ve basılı tut kısayolları.

En iyi çekimler için 'Sık Kullanılan Yüzler' özelliği.

Geliştirici parrot043, Google Camera 7.3 uygulaması için Gcam 7.3 APK'sının birkaç varyantını geliştirdi. Şu anda bahsettiğimiz mod ise MGC_7.3.018 sürümü. parrot043, yazılımını Android akıllı telefonların büyük kısmı için kararlı hale getirmek için sürekli çalışıyor ancak yine de bazı kısıtlamalar var. Ayrıca cihazınızın Android 9 veya üstü bir sürümde çalıştığından emin olmanız gerekiyor.

Gcam 7.3'ün uyumlu olduğu cihazların listesi:

OnePlus 7 ve 7 Pro

OnePlus 7T ve 7T Pro

Pocophone F1

Redmi Not 8

Redmi Not 7 ve 7 Pro

Mi 9T ve Mi 9T Pro

Samsung Galaxy S10e

Galaxy S10 ve Galaxy S10+

Galaxy Note 10 ve Note 10+

Liste, bu telefonlarla sınırlı değil ve yukarıda da belirtildiği gibi çalışıp çalışmadığını öğrenmek için modu Android 9 ve üzeri akıllı telefonunuzda deneyebilirsiniz. Bazı özellikler tüm cihazlarda kullanılabilirken, bazılarında bulunmayabilir.

Gcam 7.3 nasıl yüklenir?

Gcam 7.3 modunun APK dosyasını buradan indirin (Mod beta sürümünde ve bazı hatalar ortaya çıkabilir)

Harici kaynaklardan uygulama yüklemeye izin verip uygulamayı yükleyin.

Uygulama simgesi ana ekrana geldiğinde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Android'in eski sürümleri için Gcam 7.2, 7.1 veya sürümünüzle uyumlu olan herhangi bir modu deneyebilir ve indirebilirsiniz.