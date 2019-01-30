Süper Gece Manzarası Modu Xiaomi Mi 8 SE'e Geliyor

'Super Night Scene Mode' adı verilen fotoğraf çekim teknolojisi, düşük ışıkta çekilen fotoğrafları bile parlak ve kaliteli hale getirebiliyor. Birkaç akıllı telefonda gördüğümüz bu teknoloji çok yakında Xiaomi Mi 8 SE'de de kullanıcılarla buluşacak.

Teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonu Mi 8 SE'e Süper Gece Manzarası adlı teknolojinin getirileceğini açıkladı. Bu özelliğin yer alacağı güncelleme Şubat ayında yayınlanacak. Süper Gece Manzarası modunun yayınlanacağı haberini ise Xiaomi'nin kurucu ortağı Lin Bin duyurdu.

Peki, nedir bu Süper Gece Manzarası adı verilen fotoğraf çekim modu? Süper Gece Manzarası modu, çok düşük ışıkta bile çok parlak görünebilen HDR fotoğraflar çekebiliyor. Bunu yaparken ise farklı pozlamalarda çekilen fotoğraflar arasında en uygunlarını seçerek tek bir görüntü oluşturuyor.

Xiaomi'nin başkanı, Weibo gazetesinde yaptığı açıklamada, Mi 8 SE ile Mi 8'in aynı kamera donanımlarını kullanmasından dolayı performanslarının aynı seviyede olduğunu söyledi. Güncel pazara bakıldığında Mi 8 SE, Xiaomi'nin orta sınıftaki en güçlü akıllı telefonu konumunda.

Geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülen Mi 8 SE'nin ön kamerası 20, arkada yer alan çift kameralar ise 12 ve 5 megapiksel değerlerini içeriyor. HD+ çözünürlüğünde 5,88 inçlik bir Amoled ekrana sahip. Buna ek olarak 4 GB RAM tarafından desteklenen Qualcomm Snapdragon 710'dan güç alıyor. 3.120 mAh büyüklüğündeki bataryası aynı zamanda hızlı şarj desteğini de barındırıyor.