Xiaomi Mi Max 4 ve Mi Max 4 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin devasa ekranı ve bataryası ile 'büyük' akıllı telefon severler için ürettiği Mi Max 4 ve Mi Max 4 Pro'nun özellikleri, Çinli sosyal medya sitesinde sızdırıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin orta segment phablet serisi Mi Max’in yeni modelleri olacak Mi Max 4 ve Mi Max 4 Pro’nun özellikleri, Weibo’da paylaşılan bir sızıntı ile ortaya çıktı. Sızıntıya göre Mi Max Pro, tabletlerle yarışacak boyutta bir ekrana ve amiral gemileri ile yarışacak bir tasarıma sahip olacak. Üstelik iki cihazın fiyatı da her bütçeye uygun olacak şekilde ayarlanacak.

İnce çerçeveli tasarımı sayesinde kolay bir kullanım sunacak olan Mi Max 4, 7,2 inçlik devasa bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 660 işlemciden güç alacak olan cihazın 4GB + 64GB depolama, 6GB + 64GB depolama ve 6GB + 128GB depolama olacak şekilde üç farklı versiyonu bulunacak. 48MP çözünürlüğünde Samsung GM1 kamera bulunacak cihazın batarya kapasitesi ise 5,800mAh olacak.

Snapdragon 675 işlemciden güç alacak Mi Max 4 Pro ise 6GB + 64GB depolama, 6GB + 128GB depolama ve 8GB + 128GB depolama şeklinde üç farklı seçeneğe sahip olacak. 48MP’lik Sony IMX586 sensöre sahip olacak cihazın 20MP ikincil kamerası bulunacak. Gelen söylentilere göre Mi Max 4’ün başlangıç fiyatı vergiler hariç 1.258 TL olacak. Mi Max 4 Pro’nun nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacağı ise bilinmiyor.