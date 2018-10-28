Vücudumuzda oluşan kas ağrıları bizi işimizden bile alıkoyabilecek noktaya gelebilmekte. Peki kas ağrılarının daha hızlı geçmesini nasıl sağlarız?

Kas düğümleri, kaslarınız dinleniyorken bile kasılabilen hassas bölgelerdir. Günlük hayatınızda fazla hareket etmiyorsanız veya günlük egzersizlerinizi aşırı derecede yapıyorsanız bu, uzun süreli ve acı verici ağrılar yaşama konusunda sizi hassas kılacaktır. Kas lifleri dinlenemediğinde ve rahatlayamadığında acı veren ağrılar ortaya çıkar. Kas düğümlerini açmak belirli düzeyde bir eğitim gerektirir ve hiç de kolay değildir.

1. Graston Tekniğini Deneyin

Graston Tekniği, sıradan bir masajın daha yoğun versiyonudur. Kas düğümlerini gevşetmek için 6 adet paslanmaz çelikten imâl edilen çubuk kullanır. Bu teknik sadece eğitimli uygulayıcılar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde size, yarar yerine zarar getirebilir.

2. Tenis Topları Kullanın

Yere uzandığınızda sırtınızın ağrıyan noktalarına gelecek şekilde tenis toplarını yerde konumlandırın ve üstüne uzanın. Yavaşça kendinizi bırakın ve sırtınızı farklı yönlere hareket ettirerek topların hafif hafif oynamasını sağlayın. İlk başta tenis toplarının yaratacağı histen rahatsızlık duyabilirsiniz ancak zamanla alışacaksınız ve ağrılarınız hafifleyecektir.

3. Duvar Topu Kullanın

Eğer yere uzanmak size göre değilse, aynı hareketi duvar topuyla deneyin. Düz bir yere yapıştırabileceğiniz duvar topuna yaslanıp sırtınızla yavaşça dairesel hareketler yaptığınızda, kas düğümleriniz açılarak rahatladığınızı siz de hissedeceksiniz.

4. Masaj Uygulayın

Ağrıyan noktayı bulun ve hafifçe parmağınızı bastırın. Sonrasında parmaklarınızı kullanarak yavaşça daireler çizmeye başlayın. Bunu yaparken parmaklarınızı biraz da olsa bastırdığınızdan emin olun. Masaj kan dolaşımını artırır, kas tepkisini iyileştirir ve kasları gevşetir. Eğer ağrıyan bölge sırt kısmınızda ise bu konuda birisinin yardımını isteyebilirsiniz.

5. Şemsiye Kullanın

Eğer etrafınızda sırt kısmınızdaki ağrıyan noktaya baskı uygulayıp masaj yapacak birisi yoksa, şemsiye en yakın dostunuz olacak. Şemsiyenin uç kısmını ağrıyan noktaya hafifçe dokundurup kaldırın. Bu işlemi tekrarlamaya devam ettiğinizde kas düğümleriniz yavaş yavaş açılacaktır.

6. Köpük Rulo Alın

Köpük rulo, ağrıyan noktaların tedavisi için birebir. Yatay konumda yere yerleştireceğiniz köpük rulonun üzerine uzanın. Ense kısmınızdan başlayarak bel hizanıza kadar yuvarlayacağınız rulo ile sırtınızda bulunan bütün kaslar gevşeyecek ve kan akışınız hızlanacaktır.

7. Akupunktur Tedavisini Düşünebilirsiniz

Akupunktur, kas düğümlerini gevşetmede en etkili yöntemlerin başında gelir. Kas düğümünün merkezini rahatlatmayı amaçlayan Akupunktur tedavisi, ilk seansın hemen bitiminde bile etkisini gösterebilir. Bütün ağrılarınızı gidermek içinse birkaç seans daha geçirmeniz gerekecektir.

8. Bardak Çekme Tedavisi (Cupping)

Bardak çekme (cupping) olarak bilinen başka bir geleneksel teknik, kas düğümlerinden kurtulmak için en etkili yollardan biridir. Kupalar, kontraktil dokuları parçalara ayırmaya ve uygulanan bölgenin kan akışını düzeltmeye yardımcı olur.

9. Sıcak veya Soğuk Uygulamak

Bir ısıtma pedi edinmek veya soğuk kompres (özel bir madde ile doldurulmuş buz benzeri etkiye sahip torba) kullanarak kas düğümlerinin yarattığı ağrıyı hafifletebilirsiniz. Aynı zamanda sıcak duş almak da kan akışını hızlandırarark kas ağrılarının giderilmesi için faydalı etkiye sahip olabilir.