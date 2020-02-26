GeekDay2020, 29 Şubat'ta Gebze Teknik Üniversitesi'nde

Bilişim sektörüne adım atmak isteyenler için son derece önemli sunumların gerçekleştirileceği GeekDay2020, 29 Şubat'ta Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bilişim sektöründen pek çok önemli ismi ağırlayacak olan GeekDay2020 etkinliğinde sektörün önde gelen 24 ismi, 3 ayrı salonda gerçekleştirilecek 21 oturumda katılımcılarla bir araya gelecek. Etkinlik boyunca 15 farklı teknoloji, 50’şer dakikalık sunumlarla katılımcılara sunulacak.

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan GeekDay2020, 29 Şubat Cumartesi günü kapılarını katılımcılara açacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için geekday.btgtu.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.