GeForce Now 12 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

PC oyunları desteğin artırmaya devam eden NVIDIA, GeFore Now'a gelen yeni oyunları duyurdu. Şirket, platformun kullanıcı sayısının 12 milyona ulaştığını da doğruladı.

Geleneksel oyun deneyimini farklı bir boyuta taşımakta olan oyun akış hizmetlerinden birine ev sahipliği yapan ve akış hizmetindeki PC oyunları desteğin artırmaya devam eden NVIDIA, GeFore Now'a gelen yeni oyunları duyurdu.

Şu anda GeForce Now'da EA destekli oyunlardan biri, birkaç aydır desteklenen Apex Legends. Bugün NVIDIA ve EA, GeForce Now'a dört oyunun daha eklendiğini onayladı. İlk eklemeler arasında şunlar bulunuyor:

Battlefield 1: Revolution

Mirror’s Edge Catalyst

Unravel Two

Dragon Age: Inquisitions

Bazı oyunlara bugün itibarıyla Origin desteği geliyor

GeForce Now, bu dört oyunun ötesinde, EA'nın oyunlarını yüklemek için kullanılan Origin oyun başlatıcısını da GeGorce Now sistemine eklemeye çalışıyor. Bazı oyunlara Origin desteği bugün itibarıyla eklenmiş olacak.

EA, bugüne kadar bulut oyunları konusunda nispeten seçici davrandı. Jedi: Fallen Order, Fifa 22 ve Madden NFL 22 gibi birkaç oyun Google Stadia'da ve EA Play kataloğunun bir kısmı Microsoft'un Xbox Game Pass bulut oyunlarında mevcut. Bugünkü duyuru, büyük olasılıkla, EA oyunlarının daha fazla PC bağlantı noktasını GeForce Now'a getirerek oyunların daha fazla yerden oynanmasını sağlayacak.

Bu hafta 14 oyun daha ekleniyor

GeForce Now bu hafta Hot Wheels: Unleashed, Splinter Cell Blacklist, Industria ve başka oyunlar da dâhil olmak üzere 14 oyuna destek sunuyor.

AWAY: The Survival Series (Steam)

Lemnis Gate (Steam)

The Eternal Cylinder (Epic Games Store)

Hot Wheels Unleashed (Steam ve Epic Games Store)

INDUSTRIA (Steam ve Epic Games Store)

The Last Friend (Steam ve Epic Games Store)

Rogue Lords (Steam ve Epic Games Store)

Europa Universalis IV (Epic Games Store)

Battlefield 1 Revolution (Steam)

Dragon Age: Inquisition (Steam)

Mirror’s Edge Catalyst (Steam)

Unravel Two (Steam)

Rustler (Steam)

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist (Ubisoft Connect)

Nvidia, bu hafta itibariyle 12 milyondan fazla oyuncu tarafından kullanılan GeForce Now için güncel rakamları da doğruladı. Nvidia, bu oyuncuların 70 ülkede her ay 20 milyon saatin üzerinde oyun oynadığını ve hizmette oyun oynamak için kullanılan cihazların yaklaşık %80'inin GeForce Now olmasa bu oyunları oynayamayacağını söylüyor.