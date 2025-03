Oyuna doyduğumuz haftanın ardından NVIDIA, GeForce NOW'a eklenen yeni oyunları açıkladı.

NVIDIA, her geçen hafta GeForce NOW kütüphanesine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Birbirinden iddialı oyunlarla dolu bu hafta GeForce NOW kütüphanesi için de âdeta şölen niteliğinde.

Şirket bugün yaptığı açıklama ile Monster Hunter Wilds, FragPunk ve Split Fiction'ın GeForce NOW'a eklendiğini duyurdu.

Monster Hunter Wilds

CAPCOM’un yeni oyunu Monster Hunter Wilds, yalnızca üç günde sekiz milyondan fazla satarak büyük bir başarıya imza attı. Güçlü bir PC veya konsola ihtiyaç duymadan, GeForce NOW sayesinde PC, Mac, Shield TV, uyumlu TV’ler ve akıllı telefonlar üzerinden Monster Hunter evrenine siz de atılabilirsiniz.

FragPunk

Bu hafta GeForce NOW'a eklenen bir diğer oyun olan FragPunk ise esasında bu gece saatlerinde piyasaya sürülecek. Tamamen ücretsiz olacak bu yeni çevrim içi FPS oyunu, hızlı temposuyla dikkat çekiyor.

Split Fiction

It Takes Two ile bilinen Hazelight ekibinin ellerinden çıkan yeni iki kişilik oyun Split Fiction ise sadece bu hafta GeForce NOW'a eklenen oyunlar arasından en dikkat çekenlerden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu yılın şüphesiz en büyük GOTY adaylarından biri konumunda.