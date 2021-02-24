GeForce Now Hediyeli Yarışmamız Sonuçlandı: İşte Kazananlar

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız YouTube videomuzda başlattığımız "Telefonunun ne kadar eski olduğunu marka/model söylemeden anlat" yarışmamız sonuçlandı. Yarışmamıza siz takipçilerimizden birçok eğlenceli yorum geldi ve en çok beğendiğimiz 50 yorumun sahibi GeForce Now kodu kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Webtekno YouTube kanalımızdan bir video paylaşmıştık. "Çakma Zamzung Telefon ile Cyberpunk 2077 Oynadık" başlıklı videomuzda başlıktan da anlaşılabileceği üzere çakma bir akıllı telefonla son zamanların en gündemde olan ve oyuncuların başını en çok ağrıtan oyunu Cyberpunk 2077'yi oynamıştık. Elbette bunu yapmamızı sağlayan şey de NVIDIA'nın geliştirdiği bulut oyun sistemi GeForce Now.

O videomuzu yayınladığımızda bir de yarışma başlatmıştık. Videonun altına yorum olarak kullandığı telefonun ne kadar eski olduğunu marka veya model söylemeden anlatan takipçilerimizin hepsi yarışmaya katılım sağladı. Fazlasıyla eğlenceli yorumlar gelen yarışmamız bugün itibarıyla sonuçlandı ve kazananlar belli oldu.

GeForce Now kodu kazanan 50 kişi ve yorumları:

Yarışmayı kazandım, kodumu nasıl alabilirim?

Eğer yarışmayı kazanan yorumlardan birisi size aitse, öncelikle tebrik ederiz :) GeForce Now kodunuzu almak için bizimle [email protected] mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bize ulaşacağınız e-posta adresinin Webtekno hesabınızla aynı olması gerektiğini hatırlatalım.