NVIDIA'nın bulut oyun platformu GeForce Now, bir yandan kütüphanesini genişletirken bir yandan da daha fazla oyun severe ulaşmaya çalışıyor. Platform için bu yönde atılan son adım, tarayıcı üzerinden Xbox desteği oldu.

NVIDIA'nın geçtiğimiz aylarda ülkemizde kullanıma sunduğu bulut oyun platformu GeForce Now, her ne kadar cazip bir hizmet gibi görünse de ülkemizde özellikle fiyatı sebebiyle beklenen ilgiyi görmedi. Kütüphanesini sürekli zenginleştirerek oyuncular için daha cazip hale gelmeye çalışan GeForce Now, hizmetini geliştirmek için sürekli yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Kütüphanesinde binden fazla oyun bulunan GeForce Now, bir yandan da yeni güncellemelerle daha fazla oyuncuya ulaşmayı hedefliyor. Bu yönde atılan son adım ise Xbox kullanıcılarına yönelik bir adım oldu. Xbox kullanıcıları, artık Microsoft Edge tarayıcısı üzerinden GeForce Now ile oyun oynayabilecekler.

Xbox desteği henüz beta sürümünde:

Geçtiğimiz Eylül ayında Xbox'lara gelen bir Microsoft Edge güncellemesi sonrası NVIDIA da elini çabuk tutarak GeForce Now'ı Xbox ekosisteminde dahil etmek için çalışmalara başlamış. Geçtiğimiz günlerde sunulan bir güncelleme ile GeForce Now'a Edge üzerinden erişim imkanı sağlandı. Bu özellik henüz beta olarak sunuluyor ancak önümüzdeki dönemde özelliğin tüm kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Bu gelişme ile birlikte artık Xbox kullanıcıları pek çok PC oyununu konsolları üzerinden oynayabilecekler.

Ancak tabii ki bu yenilikle birlikte gözden kaçmayan bir durum var. GeForce Now'ın kütüphanesinde bulunan bazı oyunların Xbox üzerinden girildiğinde görünmediği söyleniyor. Bunun sebebinin ise Sony ile NVIDIA arasında bazı oyunlara ilişkin yapılan anlaşmalar olduğu düşünülüyor. NVIDIA'dan henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmedi ancak Sony'nin pek çok PS oyununu PC'ye taşıdığı bir dönemde, konu hakkında mutlaka yeni gelişmeler yaşanacaktır.