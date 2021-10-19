GeForce Now’ın Ücretsiz Oyun Süresi, Türkiye’de Yarıya İndi

NVIDIA, GeForce Now’ın Türkiye’de verdiği hizmete dair dikkat çekici bir karar aldı. Ücretsiz olarak sunulan 1 saatlik kullanım hakkı, Türkiye’de yarım saate düştü. Diğer ülkelerde ise benzer bir düzenleme yapılmadı.

Türkiye’ye bu yılın başlarında gelen bulut oyun platformu GeForce Now, sunduğu geniş oyun seçenekleri sayesinde fiyatına rağmen ülkede ilgi uyandırmıştı. Turkcell’le yapılan ortaklıkla Türkiye’deki bulut oyun hizmetine başlayan NVIDIA, dolar kuru nedeniyle çok yüksek olan fiyatları Türk kullanıcılar için düzenleyip kullanıcıları kendine çekmeyi başarmıştı.

Ancak ne olursa olsun fiyatlar, ortalama Türk kullanıcısının karşılayabileceği seviyede değildi. Bu yüzden kimileri oyuna vereceği parayı keserek bu platforma yönelirken kimileri, ücretleri karşılayamadığı için ücretsiz planda oynamakla yetindi. Ancak yakın zamanda bu kısa süreli keyfi baltalayacak bir gelişme yaşandı.

Ücretsiz oyun süresi yarıya indi

GeForce Now’ın kullanıcılara sunduğu ücretsiz abonelik planında herkes, sunucular çok dolu olmadığı sürece 1 saat oyun hakkına sahipti. RTX özelliği bulunmayan bu planda oynamak için sıra beklemek de gerekebiliyordu, ancak bedava olmasını düşünürsek bu hiç de fena değildi. Bugün ise platformda yapılan ve ücretsiz hizmeti oldukça azaltan bir değişiklik gündeme geldi. Hizmetin verildiği diğer ülkelerde 1 saat olarak tanımlanan ücretsiz oynama süresi, 30 dakikaya düşürüldü.

Durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları, karar karşısında hayal kırıklığına uğradı. Zira ücretli abonelikleri karşılayamayan kullanıcılar, en azından 1 saat bulut kaynaklı oyun keyfini sürebiliyorlardı. Kutulu oyunların yüzlerce liraya ve oyun oynanabilecek bilgisayarların binlerce liraya satıldığı bu dönemde Türk oyuncular, bu dertleri bir kenara bırakıp 1 saat sistemi kullanabiliyorlardı. Ancak yarım saatin hiçbir oyuna yetmemesi, kararı eleştirilerin hedefi haline getirdi.