Geleceğe Dönüş film serisinin zaman yolculuğu yapan efsanevi otomobili DeLorean DMC-12'nin yeniden üretileceğine dair iddialar doğrulandı. 2016 yılında da benzer haberler çıkmış, ancak yasal sorunlar nedeniyle DeLorean'ı yeniden üretme planı rafa kalkmıştı.

Michael J. Fox'un başrolünde yer aldığı Geleceğe Dönüş film serisinin efsanevi zaman makinesi DeLorean DMC-12'nin yeniden üretileceği doğrulandı. 2016 yılında da aracın yeniden üretileceği gündeme gelmiş ancak yasal sorunlar nedeniyle planlar suya düşmüştü.

2015 yılında çıkarılan Düşük Hacimli Motorlu Taşıt Üreticileri Yasası'yla birlikte şirketlere 25 yaşından büyük araçlarının yeni modellerinden 325 adet üretme izni verilmişti. Hagerty'de yer alan habere göre 2017'de yeni ABD Başkanı'nın göreve başlaması ve Ulusal Otoyol Trafik Güvenlik Müdürlüğü'nün (NHTSA) geçici tepe yöneticisinin düşük hacimli araç düzenlemesini imzalamaması nedeniyle süreç durmuştu.

Yeni DeLorean'in gövdesi eskisi gibi olacak

Uzmanlık Aletleri İmalatçılar Birliği'nin (SEMA) ekim ayında ABD Ulaşım Bakanlığı'na dava açmasının ardından NHTSA Düşük Hacimli Motorlu Taşıt Üreticileri Yasası için yönetmelik yayınladı. Yeni düzenlemeyle birlikte DeLorean Motor Company'nin DeLorean DMC-12'nin yeni modelini üreteceği yönündeki haberler de doğrulandı.

Yeni DeLorean'ın 350 beygir gücüne sahip olacağı belirtiliyor. Orijinal araç 130 beygir gücüne sahipti. Yeni araçta modern bilgilendirme ve eğlence sistemi ve farlar da bulunacak. Aracın gövdesi 1981-1983 orijinal araçları gibi olacak. ABS ve çekiş sisteminin de yer alabileceği, aynı zamanda daha iyi frenlerin de olası olduğu belirtiliyor. Yeni DeLorean'da navigasyon, ısınabilir ve soğutulabilir koltuklar ve Bluetooth bağlantısı da yer alacak.

DeLorean Motor Company Başkanı James Espey, aracın üretimine önümüzdeki bir yıl içerisinde başlanmayacağını, üretildiğinde de toplam sayının 325'ten az olacağını söyledi. Espey, hükümetle olan sorunun da henüz sona ermediğini sözlerine ekledi. Bir sonraki adım 30 günlük bir kamu yorum süresi. Bundan sonra Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) düzenlemeyi gözden geçirecek ve başvuru sahiplerinin bunu nasıl tamamlayabileceğini tespit edecek.

Bütün bu sürecin 6 ay süreceğini tahmin eden Espey, SEMA'nın da yönetmelik nihai hale gelmeden davayı geri çekmeyeceğini belirtiyor.