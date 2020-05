80’lerin ikonik bilim kurgu serilerinden Back to the Future’ın (Geleceğe Dönüş) oyuncuları, Amerikalı ünlü komedyen Josh Gad’ın Reunited Apart adlı Zoom etkinliğinde bir araya geldi. Çok özel anlara sahne olan video konferans etkinliği, izleyenleri geçmişte kısa bir nostalji turuna çıkardı.

Amerikalı aktör ve komedyen Josh Gad, COVID-19 pandemisi nedeniyle hayatlarını dört duvar arasında sürdüren insanların yüzlerini biraz olsun güldürebilmek için, popüler video konferans uygulaması Zoom üzerinden Reunited Apart adında oldukça eğlenceli bir program yapıyor. Bugüne kadar ünlü yönetmen Steven Spielberg dahil Hollywood dünyasından pek çok ismi konuk olan Gad, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 80’lerin efsanevi bilim kurgu üçlemesi Back to the Future’ın (Geleceğe Dönüş) oyuncularını misafir edeceğini müjdelemişti. Amerikalı komedyen Josh Gad, Back to the Future ekibini ağırladı Söz verdiği gibi ikonik serinin oyuncu ekibi ile bir araya gelen ünlü komedyen, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Zoom etkinliğinde Gat’a, Michael J. Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd (Doktor Brown), Lea Thompson (Lorraine Baines-McFly), Mary Steenburgen (Clara Clayton), Claudia Wells (Jennifer Parker), Elisabeth Shue (Jennifer Parker) ile yönetmen Robert Zemeckis, senarist Bob Gale ve besteci Alan Silvestri eşlik etti. Aynı etkinlikte Back to the Future serisinin büyük bir hayranı olan başarılı yönetmen J. J. Abrams ve 1985 yılındaki ilk filmin The Power of Love adındaki soundtrack’ine imza atan Amerikalı ünlü şarkıcı Huey Lewis de yer aldı. Sinema dünyasının en unutulmaz tema şarkılarından biri olan The Power of Love, En İyi Özgün Şarkı Oscar'ı ve Grammy Yılın Kaydı Ödülü dahil pek çok adaylık kazanmıştı. Video konferans görüşmesine Marty McFly karakteri ile hafızalara kazınan Michael J. Fox ve Doktor Brown'a hayat veren Christopher Lloyd da katıldı İLGİLİ HABER Back to the Future Hayranlarının Ağzını Açık Bırakacak DeLorean Hovercraft Thompson ve Fox, Marty McFly’ın 1955 yılında annesinin yatağında uyandığı sahneyi, orijinal sahnenin tonu ve enerjisiyle mükemmel bir şekilde yeniden okudular. Bunun gibi pek çok sahneyi sözlü bir şekilde reankarne eden Back to the Future ekibi, filme dair daha önce pek fazla kimsenin bilmediği bazı detayları da izleyicilerle paylaştı. Josh Gad’ın Back to the Future ekibi ile gerçekleştirdiği sohbeti aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz

Kaynak : https://www.gamesradar.com/back-to-the-future-cast-reunites-on-stream-recreates-iconic-scenes-from-the-movie/

