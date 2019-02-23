Vivo'nun Tam 14 Yeni Model Adı Satın Aldığı Ortaya Çıktı

Son dönemlerin popüler üreticilerinden Vivo, yayınlanan yeni bir rapora göre X, V ve Y olmak üzere üç seri için toplamda 14 yeni model adı satın aldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni ürünü V15 Pro'nun Pop-Up kamerayla duyurulmasıyla birlikte pazarda oldukça fazla gündeme gelmeye başladı. Aynı zamanda Vivo da katlanabilir telefon sektöründe Samsung ve Huawei'nin ardından giriş yapacak.

Tüm bu gelişmelere ek olarak, şirket istemeden gelecekteki yol haritasını ortaya çıkarmış olabilir. Şirketin geçtiğimiz günlerde toplamda 14 adet model ismini satın aldığının ortaya çıkması ve bu modellerin hem orta sınıf hem de amiral gemisi sınıflarında olması gündemi tekrar belirleyecek nitelikte.

LetsGoDigital tarafından yayınlanan kayıtlarda, Vivo'nun 14 model adı başvurusunu 20 Şubat tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne gönderdiği ortaya çıktı. Bu başvuru, Vivo'nun X, V ve Y serilerinin model adlarını içeriyordu. Bahsi geçen model adları şöyle:

Vivo X Serisi: X31, X33, X35, X37

X31, X33, X35, X37 Vivo V Serisi: V17, V19, V21, V23, V25

V17, V19, V21, V23, V25 Vivo Y Serisi: Y40, Y50, Y60, Y80, Y90

Geçtiğimiz yıl Vivo, X21 adlı modelini yüksek bantta bir akıllı telefon olarak tanıtmıştı. Üstelik bu cihaz ekrana entegre parmak izi sensörü içeren ilk telefondu. Belirtilen rapora göz atıldığında, X21'in ardından çok yakında X31 adlı modelle karşılaşabiliriz. Rapor, yakın geleceği konu edinmese de şirketin uzun bir süre boyunca üreteceği modellerin adları artık herkes tarafından biliniyor.