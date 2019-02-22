Merakla Beklenen Realme 3, 4 Mart'ta Tanıtılacak

Realme, bir süredir beklenen ve hakkında söylentiler dışında hiç bir şey bilinmeyen akıllı telefonu Realme 3'ü 4 Mart'ta tanıtacağını duyurdu.

Son dönemlerde adını duyurmayı başaran Realme, Twitter hesabından 4 Mart'ta gerçekleşecek bir etkinliği duyurdu. Bu etkinlik Realme 3'ün tanıtım etkinliği olacak ve şirket etkinliği canlı olarak yayınlayacak.

Twitter'daki paylaşımda yer alan görselden görüldüğü kadarıyla etkinliğin uzay temalı olacağı ön görülüyor. Üstelik bazı iddialara göre, Realme 3'ün arka kısmında yıldız desenleri görebiliriz. Bu iddiayı doğrulayan bir sızıntı bile mevcut. Bahsi geçen görsele aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Realme 3'ün MediaTek Helio P70 yonga setiyle çalışacağını biliyoruz. Böylece Realme 2 Pro'da kullanılan Snapdragon 660'a göre indirme hızlarında %30 daha avantajlı olacağı söyleniyor. Bir diğer söylenti ise Realme 3'ün 48 megapiksellik bir kameraya sahip olacağı ve fiyatının da 140 dolar civarı olacağı. Tüm bu söylentilerin doğruluğunu 4 Mart'taki etkinlikte öğrenmiş olacağız.