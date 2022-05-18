Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Tarafından Kurulan Uludağ Yapı Topluluğu tarafından #geleceksimdi mottosu ile bu yıl altıncısı düzenlenecek olan ‘Geleceğimin İnşaası’ etkinliği 19 Mayıs tarihinde başlıyor.

"Geleceğimi nasıl inşa ederim?" sorusuna cevap arayışı bulmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte 400 kişiye ulaşacak katılımcılarını çeşitli konularda düşünmeye ve sektöre farklı bakış açıları ile bakmaya özendirmektedir.

Etkinlikte İnşaat Mühendisliğinde Kariyer Planlama, Tarihi Yapı Sistemleri ve İnşaat Teknolojileri, Kamusal Tasarım ve Kent İmajı, Prefabrik Yapılar, Permakültür Ahşap Yapılar, Gelişen Köprü Teknolojileri, Geoteknik Anabilim Dalı Proje Uygulamaları, Yapı Sağlığı, İnşaat Sektöründe Metaverse, Teknolojik İzolatör Sistemleri gibi konulara yer verilecek.

Etkinlikte seminerlere ek olarak wokshoplar ve birçok etkinlik de olacak

Eğitimi ve eğlenceyi bir araya getiren Geleceğimin İnşaası Etkinliği süresince katılımcılar; inşaat sektöründe etkin rol alan firmalar, alanında uzman inşaat mühendisleri ve mimarlar ile birebir görüşme imkânı buluyor, çeşitli seminerlere, workshoplara, yarışmalara katılabiliyor, kendilerine iş ve staj imkânı sağlayabiliyorlar. Bunların yansıra; yemekler, sürpriz çekilişler ve körfezde tekne turu da etkinliğin bir parçası.

Geleceğimin İnşaası'22 etkinliği ile alakalı daha fazla bilgi ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Etkinliğe konaklamalı veya konaklamasız katılarak alanında uzmanlaşmış kişilerin geleceğinizi inşa etmesine katkı sağlayacak seminerleri dinleme fırsatı yakalayabilir, mesleğinize adım atmadan önce nelerle karşılaşacaklarınızı önceden bilip ona göre bir hayat planı oluşturmanıza imkân sağlayabilirsiniz.