Ekim ayında çok sayıda önemli AAA oyun tanıtılacak. Bu oyunlar arasında Call of Duty ve Life is Strange gibi serilerden oyunlar da yer alıyor.

Sonbaharın gelişi ile birlikte önemli AAA oyunlar yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başlıyor. Ekim 2024'te de çok sayıda AAA oyun sevenleri ile buluşacak. Bu yapımlar arasında pek çok farklı türde oyun ve ek paket bulunuyor.

İşte bu ay gelecek en önemli oyunlar:

THRONE AND LIBERTY

Orijinalinde Lineage serisinin devam oyunu olarak planlanan THRONE AND LIBERTY, oynaması ücretsiz bir çevrimiçi devasa rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun 1 Ekim'de piyasada olacak.

Until Dawn

2015 yapımı oyunun remake'i olan Until Dawn, tamamen yenilenmiş görselleri ve gelişmiş oyun mekanikleriyle gerilimi sonuna kadar yaşatan bir oyun oldu. Oyunun çıkış tarihi 4 Ekim.

SILENT HILL 2

Popüler korku oyunları serisi SILENT HILL 2, Cadılar Bayramı sezonunda çıkış yapacak. Bu yapım da bir remake ve 8 Ekim'de çıkış yapacak.

Diablo IV: Vessel of Hatred

Diablo 4'ün ilk büyük genişleme paketi olan Vessel of Hatred, bizlere Nahantu bölgesini keşfetme şansı verecek. Ek paketin çıkış tarihi ise 8 Ekim.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Dragon Ball serisi dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip. Yeni dövüş oyunuyla birlikte efsanevi animenin dünyasına adım atacağımız tarih ise 11 Ekim.

Starship Troopers: Extermination

Helldivers 2 ve Warhammer 40000: Space Marine 2'den sonra biraz daha böcek öldürmeli oyun isteyenlerin daha fazla beklemesine gerek bırakmayacak olan Starship Troopers: Extermination 17 Ekim'de geliyor.

Unknown 9: Awakening

Haroona adlı boyutlar arasında yolculuk edebilen bir kadın kahramanı kontrol ettiğimiz yapım macera dolu bir yapıya sahip ve 17 Ekim'de çıkış yapacak.

Call of Duty: Black Ops 6

Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Call of Duty: Black Ops 6, hem tek oyunculu moda hem de çok oyunculu moda sahip olacak. Oyunun çıkış tarihi ise 24 Ekim.

SONIC X SHADOW GENERATIONS

Eski SONIC GENERATIONS oyununun remake versiyonunda daha fazla içerik, daha fazla aksiyon ve yeni bir senaryo modu yer alacak. Oyun 25 Ekim'de piyasaya çıkacak.

Life is Strange: Double Exposure

İlk Life is Strange oyununda tanıştığımız Max Caulfield, Double Exposure ile geri dönecek. Bu yeni oyun da bölümler hâlinde bir yapıya sahip olacak ve bir cinayeti aydınlatmaya çalışacağız. Yapımın çıkış tarihi ise 29 Ekim.

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age serisinin dördüncü oyunu olan The Veilguard'da antik, yozlaşmış ve kötü niyetli tanrıları durdurmak için ekibimizi toplayıp maceraya atılacağız. Yapım 31 Ekim'de satışa çıkacak.

Gelecek ay çıkacak oyunlar arasında en çok hangisini merak ediyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.