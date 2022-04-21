Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün düzenlediği Gelecekle Özdeşleşen Zirve (GÖZ) 21-22 Nisan tarihlerinde YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

E-Ticaret, yeni nesil teknolojiler ve yeni düzende girişimcilik gibi konuların konuşulacağı Gelecekle Özdeşleşen Zirve (GÖZ), bu yıl da birbirinden önemli konuşmacılarla birlikte katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Tamamen ücretsiz bir şekilde YouTube üzerinden canlı yayınlanacak olan bu etkinliğe katılanlar aynı zamanda sertifika da almaya hak kazanıyor.

Pek çok önemli isim konuşmacı olacak

Caner Çanak, Berke Sarpaş, İslam Şanlıtürk ve Filiz Yeter’in konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik bu yıl da pandemi nedeniyle YouTube üzerinden canlı olarak düzenlenecek.

Katılımcılar bu ücretsiz etkinliğe katılarak hem sertifika alacak hem de çeşitli sürprizlerin sahibi olacak.

Eğer siz de GÖZ Zirvesine katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak etkinlik hakkında bilgi alabilir ve kaydolabilirsiniz.