Apple Yine Bir Şeyler Deniyor: Gelecekteki iPhone Kılıflarında Dokunmatik Arayüz Bulunacak!

Ortaya çıkan yeni bir patent başvurusuna göre Apple, 20. yıl özel iPhone için birçok kontrolün sağlanacağı etkileşimli bir kılıf üzerinde çalışıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın, gelecekteki Pro serisi iPhone'lar için dokunmaya duyarlı sensörlerle donatılmış resmî kılıflar geliştirdiği iddia edildi. Çin merkezli güvenilir sızıntı kaynağı Instant Digital’e göre bu kılıflar, yalnızca koruma sağlamakla kalmayıp cihazın fiziksel tuşlarının görevini üstlenebilen ikincil bir dokunmatik arayüze dönüşecek.

Şirketin başvurduğu bir patentte keşfedilen detaylara göre kılıfın üzerindeki kapasitif ya da basınca duyarlı bölgelerin, telefona takıldığında sistem fonksiyonlarını yönetebileceği, hatta bazı versiyonlarda NFC üzerinden kimlik doğrulama ve Touch ID benzeri biyometrik giriş özellikleri bile bulunacağı söyleniyor.

Kılıftaki arayüzden neler yapılabilecek?

Bu yenilikçi yaklaşım, Apple’ın 20. yıl özel iPhone modeli için planladığı iddia edilen çerçevesiz tasarımla da örtüşüyor. Tüm kenarlardan kavislenen ekrana sahip bir modelde fiziksel tuşlara ayrılacak alan neredeyse kalmazken, Apple’ın katı hâl tuşlara geçiş yapacağı yönündeki söylentiler bu etkileşimli kılıfın önemini artırıyor. Böyle bir kılıf, ses kontrolünden kamera işlevlerine kadar pek çok komutu daha ergonomik yüzeylere taşıyarak tamamen ekrandan oluşan bir telefonda kaybolabilecek dokunsal geri bildirimi kullanıcılara geri kazandırabilir... Yani düşününce oldukça olası.

Apple’ın bu dokunmatik kılıfları 2027’de çıkması beklenen özel modelle ilişkilendirip ilişkilendirmediği henüz net değil ancak çerçevesiz ekran, yeni kontrol yöntemleri ve sensörlü kılıfları bir araya getiren iddialar, Apple’ın radikal bir tasarım vizyonuna doğru ilerlediğinin net bir göstergesi. Bu vizyon gerçekleşirse, iPhone aksesuarları ilk kez cihazın temel kontrol mekanizmasının bir parçası hâline gelecek.

