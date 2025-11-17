Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

OnePlus 15'ten Beklenmedik Rekor: 24 Saat Pil Süresini Aşan İlk Telefon Oldu!

7.300 mAh pile sahip olan OnePlus 15, yayımlanan yeni pil testinde 24 saat pil süresini aşmayı başaran ilk telefon oldu.

OnePlus 15'ten Beklenmedik Rekor: 24 Saat Pil Süresini Aşan İlk Telefon Oldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OnePlus 15’in merakla beklenen pil test sonuçları nihayet geldi ve şirketin iddialı yeni telefonu beklentilerin ötesine geçerek PCMark Android Work 3.0 testinde 24 saat barajını aşan ilk akıllı telefon oldu.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye, 7.300 mAh silisyum-karbon pile sahip olan OnePlus 15, amiral gemisi segmentinde bugüne kadar görülmemiş bir başarıya imza attı.

7.300 mAh pil, 26 saatin üzerinde dayandı

2

Testlerde ekran sürekli açık kalırken, telefon bu süreçte birçok uygulamada yük altında tutuldu. Buna rağmen 26,2 saate ulaşması, hem batarya kimyasındaki yeniliklerin hem de işlemcinin etkili güç yönetiminin çarpıcı bir sonucu.

OnePlus 15, PCMark testinde elde ettiği 1.576 dakikalık skorla uzun süredir listenin zirvesinde yer alan RedMagic 8 Pro’yu tam 314 dakika farkla geride bıraktı. Daha önceki sıralama değişiklikleri çoğunlukla tek basamaklı dakika farklarıyla oluşurken, OnePlus 15'in bu başarısını geçmek uzun süre kolay olmayacak gibi.

Ticaret Bakanlığı Yenilenmiş Telefon Satan Firmaları Mercek Altına Aldı: İşte Resmî Açıklama! Ticaret Bakanlığı Yenilenmiş Telefon Satan Firmaları Mercek Altına Aldı: İşte Resmî Açıklama!
Ertelenen iPhone Air 2 ve iPhone 20'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı Ertelenen iPhone Air 2 ve iPhone 20'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Akıllı Telefon Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Avrupalılar, Aşırı Sıcaklardan Kavrulmalarına Rağmen Neden İnatla Klima Taktırmıyor?

Avrupalılar, Aşırı Sıcaklardan Kavrulmalarına Rağmen Neden İnatla Klima Taktırmıyor?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim