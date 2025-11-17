OnePlus 15'ten Beklenmedik Rekor: 24 Saat Pil Süresini Aşan İlk Telefon Oldu!

7.300 mAh pile sahip olan OnePlus 15, yayımlanan yeni pil testinde 24 saat pil süresini aşmayı başaran ilk telefon oldu.

OnePlus 15’in merakla beklenen pil test sonuçları nihayet geldi ve şirketin iddialı yeni telefonu beklentilerin ötesine geçerek PCMark Android Work 3.0 testinde 24 saat barajını aşan ilk akıllı telefon oldu.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye, 7.300 mAh silisyum-karbon pile sahip olan OnePlus 15, amiral gemisi segmentinde bugüne kadar görülmemiş bir başarıya imza attı.

7.300 mAh pil, 26 saatin üzerinde dayandı

Testlerde ekran sürekli açık kalırken, telefon bu süreçte birçok uygulamada yük altında tutuldu. Buna rağmen 26,2 saate ulaşması, hem batarya kimyasındaki yeniliklerin hem de işlemcinin etkili güç yönetiminin çarpıcı bir sonucu.

OnePlus 15, PCMark testinde elde ettiği 1.576 dakikalık skorla uzun süredir listenin zirvesinde yer alan RedMagic 8 Pro’yu tam 314 dakika farkla geride bıraktı. Daha önceki sıralama değişiklikleri çoğunlukla tek basamaklı dakika farklarıyla oluşurken, OnePlus 15'in bu başarısını geçmek uzun süre kolay olmayacak gibi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.