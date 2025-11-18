Tümü Webekno
iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Apple, yeni bir geliştirici sürümü olarak iOS 26.2 Beta 3'ü yayımladı. Peki yeni güncelleme ile iPhone'lara hangi özellikler geliyor?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, uyumlu iPhone'lar için iOS 26.2 beta 3’ü kullanıma sundu. Bu yeni geliştirici sürümü olan güncelleme ile iPhone'lara bir dizi yeni özellik geliyor.

Yeni sürüm, kilit ekranına eklenen “Liquid Glass” kaydırıcısı sayesinde saat şeffaflığını ayarlama imkânı getiriyor. Aynı zamanda AirPods için AB’de canlı çeviri desteği aktif hâle gelirken, Hatırlatıcılar uygulamasında görev tarihleri için alarm özelliği sunuluyor. Podcast’ler ve Apple News de yeni geliştirmeler alırken, Menü animasyonları yenilenmiş durumda ve CarPlay’e de sabitlenmiş mesajları kapatma seçeneği geliyor.

Artık Siri yerine üçüncü parti bir dijital asistan seçilebilecek

2

iOS 26.2 beta 3, geçici AirDrop erişimi için paylaşılabilir kodlar sunarak dosya paylaşımını da daha esnek hâle getiriyor. Ayrıca bu güncellemedeki en önemli yenilik, AB’deki iPhone kullanıcıları bundan sonra Siri yerine üçüncü parti bir dijital asistanı varsayılan olarak seçebilecek.

Apple son dönemde AB'nin yönetmeliklerine uymaya çalıştığından, son güncellemelerde gelen yeniliklerin çoğu bu kapsamda. Özellikler testlerden başarıyla geçerse yakın süreçte kararlı sürüme de gelecekler.

