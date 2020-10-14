Geliştiriciler İçin iOS 14.1 Golden Master Sürümü Yayınlandı

Apple, yeni yazılım güncellemelerinin final sürümüne en yakın versiyonu olan iOS 14.1 Golden Master sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Ayrıca iPadOS 14.1'in Golden Master sürümü de yayınlanmış durumda.

Apple, iPhone 12 ailesinin lansmanını takiben geliştiriciler için iOS 14.1 ve iPadOS 14.1 Golden Master sürümünü yayınladı. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’in ön yüklü olarak gelmesi beklenen iOS 14.1 Golden Master sürümünün kısa süre içinde desteklenen tüm iPhone’lara yayınlanması bekleniyor.

An itibarıyla Apple’ın geliştirici portalında indirmeye açık olan iOS 14.1, başta herkese açık yazılım güncellemesi olarak sunulmuş olsa da Apple, kısa süre sonra herkese açık erişimi kapattı ve geliştiricilere özel sürüm haline getirdi.

Şu an için iOS 14.1 Golden Master sürümünde ne gibi yenilikler olduğuna ya da güncellemenin destekleyen tüm iPhone’lara ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Yine de Apple’ın söz konusu güncellemeyi yayınlamak için iPhone 12 ailesinin piyasaya sürülmesini bekleyebileceği tahminler arasında.

Apple, iOS 14.1 ve iPadOS 14.1 ile birlikte dördüncü ve beşinci Apple TV modeller için de bir tvOS 14.1 Golden Master sürümü yayınladı. Ne yazık ki henüz bu güncellemenin getirdiği yeniliklerle ilgili de bir açıklama bulunmuyor.