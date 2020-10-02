iPhone 12 Mini Geliyor: Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Henüz net tarih açıklanmasa da 13 Ekim’de iPhone 12 ailesini teknoloji dünyasıyla buluşturmaya hazırlanan Apple, alışmış olduğumuz standar, Pro ve Pro Max’in dışında bir yeni modelle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. "iPhone 12 mini" adıyla karşımıza çıkacağı bilinen modelle ilgili bilinen tüm teknik detayları, fiyatını ve çıkış tarihini sizler için derledik.

Her yılın son çeyreğinde teknoloji dünyasında yankı uyandırmayı adet haline getiren Apple, önümüzdeki haftalarda yeni iPhone modelleriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Tanıtım tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da bazı kaynaklar 13 Ekim’i işaret ediyor. Bu yıl Apple’ın asıl sürprizi ise 5,4 inç ekrana sahip olacak olan iPhone 12 mini olacak.

iPhone 12 ailesinin en küçük üyesi olarak kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan iPhone 12 mini, 130,8 x 63,8 x 7,4 milimetrelik ölçülere sahip olacak. iPhone 12 mini, serinin en üst modeli olan iPhone 12 Pro Max’in 160,8 x 78,1 x 7,4 milimetre ölçülerinde olduğunu göz önüne aldığımızda iPhone SE’den sonra en küçük iPhone olarak adından söz ettirecek.

iPhone 12 mini ailenin en küçük kardeşi olacak:

Bu yıl karşımızda alışılanın aksine 3 değil 4 yeni model çıkarmayı planlayan Apple, ailenin en küçüğü olan iPhone 12 mini, tıpkı aileinin diğer büyük üyeleri iPhone 12, 12 Pro ve 12 Pro Max gibi köşeli bir tasarıma sahip olacak. Evet, yani Apple, yıllar önce iPhone 6 ile terk ettiği, iPhone 4'e kadar koruduğu keskin hatları, iPhone 12 ailesi ile birlikte yeniden kullanacak. iPhone 12 mini de aslında bakarsanız iPhone SE 1. ve 2. nesil ile benzer boyutlara sahip, ancak iPhone 12 çizgileri taşıyan bir model olacak.

Kutu içeriği: “Büyüklerim ne derse o”

iPhone 12 mini, kutu içeriği konusunda aile büyüklerinden hiç de farklı olmayacak. Bu yıl ilk defa şarj cihazı ve kulaklık gibi aksesuarların iPhone kutularından çıkmaması bekleniyor. Apple'ın kutu içeriğindeki sınırlama nedeni ise muhtemelen artan üretim maliyetleri. Zira üretim maliyeti arttıkça fiyatlar da yükseldiği için Apple, yine standart fiyat bareminden ancak bu kez daha az aksesuar ile durumu dengelemeye çalışacak.

Tasarım:

iPhone 12 mini, 5,4 inç büyüklüğünde bir çentikli ekranla karşımızda olacak. iPhone SE’den sonra en küçük iPhone olacak olan iPhone 12 mini, aynı zamanda bir çentiğe sahip en küçük iPhone modeli olacak. Yani Apple ekrandaki çentikten bu yıl da vazgeçmeyecek.

Apple’ın iPhone 12 mini’de hangi renk seçeneklerini sunacağı ise henüz kesinleşmiş değil. Bazı kaynaklara göre geçtiğimiz yıl iPhone 11 modellerinde bulunan Mignight Green renginin yerine Dark Blue adlı bir renk tüketicilerin tercihlerine sunulacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda haberi güncelleyeceğiz.

Ekran:

Boyut: 5,4 inç

Panel: Super Retina OLED

Yenileme Hızı: 60 Hz ve yenileme hızı

iPhone 12 mini, yenileme hızı konusunda iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerindeki gibi 120 Hz değerine sahip olmayacak. Ancak Apple için bir ilki temsil ederek, Super Retina OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Firma iPhone 11 serisine dek ailenin en uygun fiyatlı modellerinde OLED değil, LCD ekran teknolojisini kullandı.

Performans:

İşlemci: A14 Bionic 6 fiziksel çekirdek 16 çekirdekli sinir motoru 3,1 GHz'e kadar hız (henüz kesinleşmedi)

RAM: 4 GB LPDDR5 2750 MHz (Çift Kanal)

iPhone 11'lerde yer alan A13 Bionic işlemcisine kıyasla işlemci kısmında %17, görsel işlem kısmında ise %8'lik bir performans artışı olacak. A14 Bionic'in 3,1 GHz'e kadar hız sunduğu söyleniyor, ancak hız bilgisi, telefon piyasaya sürüldükten sonra kesinlik kazancaktır. Tüm iPhone 12 modellerinde yer alacak bir işlemci olan A14 Bionic, aynı zamanda sektördeki ilk 5nm mimariye sahip işlemci modeli.

11,8 milyon transistör ile birlikte, 6 fiziksel çekirdeği, yapay zekaya ayrıla 16 çekirdekli sinir motoru A14'ün en çok dikkat çeken özelliklerinden. İşlemcinin bir diğer önemli noktası ise Apple'ın görüntü sinyallerini işleyebilen yeni bir çekirdekten söz etmesi. Bu çekirdeğin becelerilerini iPhone 12 lansmanında daha net bir şekilde göreceğiz.

iPhone 12 mini için de A14 Bionic gibi bir işlemcinin olması, telefonun küçük ama oldukça yüksek performans sunacak bir cihaz olacağını gösteriyor. 4GB RAM'e sahip olmasını beklediğimiz cihaz, işlemcisinin yapay zeka gücü ile ciddi bir amiral gemisi.

Batarya ve Pil Ömrü:

2227 mAh batarya kapasitesi,

Kablosuz ve hızlı şarj,

Li-ion pil.

Her geçen yıl daha yüksek kaliteli ekranlarla karşımıza çıkan akıllı telefon üreticileri, bu bağlamda ciddi bir rekabet ortamı oluşturdular. Bu rekabetten geri kalmaya hiç niyeti olmayan Apple, iPhone 12 mini’de 2227 mAh’lik bir batarya tercih edecek gibi görünüyor. 5G’nin de hayatımıza gireceği düşünüldüğünde bataryaların kapasitelerine ek olarak performansları da çok önemli rol oynayacak. iPhone 12 mini'nin bataraya performansını ise zaman gösterecek.

İşletim sistemi ve arayüz:

İşletim Sistemi: iOS 14

Ailenin diğer fertleri gibi fabrikadan iOS 14 ile çıkacak olan iPhone 12 mini, işlemcisinin gücü sayesinde iOS 14 deneyimini yukarıya taşıyabilir. Yine de A14 Bionic’in 3,1 GHz hıza çıkıp çıkamayacak olması bu durumu etkileyen faktörlerin başında gelecek.

Kamera:

Geniş ve ultra geniş açılı çift arka kamera,

Sharp ve O-film sensörleri,

Smart HDR ve gece modu.

Smart HDR gibi teknolojilerle kullanıcıların kamera deneyimini artırmayı planlayan Apple, buna ek olarak Gece Modu ile de iPhone 12 mini’yi güçlendirecek. iPhone 12 mini’nin Artırılmış Gerçeklik alanındaki performansını ise ilk testlerden sonra göreceğiz.

iPhone 12 mini Özellikleri:

Ekran: 5,4 inç Super Retina OLED panel

5,4 inç Super Retina OLED panel İşlemci: A14 Bionic - 3,1 GHz’e kadar, henüz kesinleşmedi

A14 Bionic - 3,1 GHz’e kadar, henüz kesinleşmedi RAM: 4 GB

4 GB Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 12 MP, henüz kesinleşmedi

12 MP, henüz kesinleşmedi Arka Kamera: Geniş Açı, çözünürlük kesinleşmedi / Ultra Geniş Açı, çözünürlük kesinleşmedi. / Smart HDR / Gece Modu

Geniş Açı, çözünürlük kesinleşmedi / Ultra Geniş Açı, çözünürlük kesinleşmedi. / Smart HDR / Gece Modu Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning İşletim Sistemi : iOS 14

: iOS 14 Batarya: 2227 mAh, henüz kesinleşmedi

iPhone 12 mini - Muhtemel yurt dışı fiyatı:

649+ ABD Doları

Fiyat politikasında eskiden yaptığı hataları yapmamaya çalışan Apple, iPhone 12 mini'yi ailenin en uygun fiyatlı üyesi olarak minimum 649 dolardan ABD'de satışa sunabilir. Henüz kesinleşmeyen bir beklenti olsa da daha yüksek bir fiyat, telefonun satışlarında olumsuz etki yaratacaktır.

iPhone 12 mini - Muhtemel Türkiye fiyatı:

Kur karşılığı: ~5.024 TL, vergiler dahil ~9.878 TL

iPhone 12 mini beklenen yurt dışı fiyatı üzerinden hesapladığımızda kur karşılığı 5 bin 24 TL ediyor, vergileri eklediğimizde ise iPhone 12 mini Türkiye fiyatının yaklaşık 9.900 TL bandına çıktığını görüyoruz. Bu fiyatı hesaplarken %1 Kültür Bakanlığı ve %10 TRT paylarına ek olarak 1500 TL ve üzeri telefonlardan %50 ÖTV ile %18 KDV dahil ettiğimizi belirtiriz.

Bu vergiler, ürünün ana fiyat üzerinden değil, birbirlerine eklenerek hesaplanıyor. iPhone 12 mini’nin resmi çıkışına kadar olan süreçte vergilendirmedeki değişimlerden dolayı fiyatlar artabilir ya da azalabilir. Gelişmelerin tamamını bu başlığı güncelleyerek sizlere aktaracağız.

Serinin en üst modeli olan iPhone 12 Pro Max ile ilgili bilinen tüm detaylara aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz: