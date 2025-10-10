Gemini, Google Haritalar'a Geliyor: Peki Hangi Özelliklere Sahip Olacak? [Video]

Google, Gemini’ı yalnızca bir sohbet asistanı olmaktan çıkarıp, ekosisteminin kalbine yerleştiriyor. Hem Google Haritalar hem de araç içi sistemlerdeki bu gelişmeler, sürücülere daha akıllı, doğal ve eller serbest bir yolculuk deneyimi sunacak.

Google, Gemini yapay zekâ asistanını ekosisteminin her köşesine entegre etme hedefinde hız kesmiyor. Şirketin uzun süredir devam eden “Google Asistan'dan Gemini’ye geçiş” süreci artık hem Google Haritalar hem de otomobillerdeki navigasyon sistemleri için somut adımlar atmaya başladı.

Google Haritalar’ın 25.41.03.815390258 numaralı beta sürümünde yapılan testlerde, Gemini’nin uygulama içi navigasyon asistanı olarak aktif hâle geldiği görüldü. Yeni entegrasyon, kullanıcıların ekranın sağ üst köşesindeki mikrofon simgesine dokunduğunda artık Google Asistan yerine Gemini’yi devreye sokuyor.

Gemini, Google Haritalar'da neler yapabilecek?

Gemini, önceki asistandan farklı olarak daha gelişmiş etkileşimler sunuyor. Kullanıcılar artık “otoyollardan kaçın” ya da “ücretli yolları devre dışı bırak” gibi yönlendirmeleri ellerini direksiyondan çekmeden sesli olarak yapabiliyor. Ayrıca sadece navigasyonla sınırlı kalmadan, örneğin hava durumu veya genel bilgiler hakkında da soru sormak mümkün olacak.

Google, Haritalar içindeki Gemini entegrasyonu sayesinde uygulamaya özel ayarların da Gemini uygulaması üzerinden düzenlenebilmesini sağlıyor. Bu özellik henüz genel kullanıma açılmış değil ancak son beta sürümünde çalışır hâle gelmiş olması, yakın zamanda herkese sunulabileceğinin göstergesi.

Mercedes-Benz ile ortaklığa imza atıldı

Google Cloud ve Mercedes-Benz, Ocak ayında duyurdukları iş birliğinin ilk somut sonucunu da gözler önüne serdi. Yeni Mercedes CLA modelinde yer alacak Gemini destekli MBUX Sanal Asistan, sürücülere çok daha doğal bir deneyim sunuyor. Mercedes’in Yazılım Direktörü Magnus Östberg ve Google Cloud Otomotiv Başkanı Steve Basra’nın test sürüşü videosunda, sistemin nasıl çalıştığını gözler önüne serdiler.

Sürücü, önce aracı belirli bir adrese yönlendiriyor, ardından “yakındaki kahve dükkanlarını göster” diyerek devam ediyor. Gemini destekli asistan, yalnızca liste sunmakla kalmayıp, önerilerde bulunabiliyor. Hatta “O kafe tatlı satıyor mu?” gibi takip eden sorulara da anında, Google Haritalar verilerini kullanarak yanıt verebiliyor.

Elbette Gemini’ın araç içi deneyimi yalnızca Mercedes ile sınırlı değil. Google, daha önce Gemini’ın hem Android Auto hem de Google Built-In sistemlerine geleceğini açıklamıştı. Şirket, bu güncellemelerin önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıma sunulacağını belirtiyor.

Ayrıca henüz resmî tarih verilmemiş olsa da Lincoln Nautilus, Renault R5 ve Honda Passport gibi modellerin de yıl bitmeden Gemini entegrasyonuna sahip olması bekleniyor.