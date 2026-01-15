Gemini'ın Yeni "Personal Intelligence" Özelliği Tanıtıldı: Artık Nerede Ne Yaptığınızı Bilecek!

Google, Gemini'ın ilginç olduğu kadar ürkütücü diyebileceğimiz yeni özelliği "Personal Intelligence"ı tanıttı. Peki bu özellik ne işe yarıyor?

Google, Gemini için kişiselleştirme çıtasını bir hâyli yükselten yeni bir özelliği duyurdu. “Personal Intelligence” (Kişisel Zekâ) adı verilen bu beta özellik, Gemini’ın yalnızca önceki sohbetlerinizi değil, Google ekosistemi içindeki dijital geçmişinizi de kullanarak size özel yanıtlar üretmesini sağlıyor.

Yeni özellikle birlikte Gemini; Gmail, Google Takvim, Drive ve Google Fotoğraflar gibi kişisel uygulama ve verilerinize erişebiliyor. Bununla da yetinmeyen sistem, YouTube izleme geçmişinizden Google aramalarınıza, Haritalar, Alışveriş, Haberler, Uçuşlar ve Oteller’de baktığınız içeriklere kadar geniş bir veri havuzunu analiz edebiliyor. Google’a göre amaç, bu karmaşık kaynaklar arasında “akıl yürüterek” son derece kişisel ve isabetli öneriler sunmak.

Gemini'ın "Personal Intelligence" özelliği nasıl çalışacak?

Google Gemini uygulamasından sorumlu Başkan Yardımcısı Josh Woodward, blog yazısında özelliğin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığını anlattı. Lastikçi kuyruğunda aracının lastik ölçüsünü hatırlayamayan Woodward, Gemini’ye soruyor. Yapay zekâ yalnızca ölçüyü bulmakla kalmıyor, ailece yapılan yolculukları Google Fotoğraflar’dan analiz ederek farklı sürüş koşulları için lastik önerileri sunuyor ve fiyat ve kullanıcı yorumlarını listeliyor. Hatta aracın plakasını Fotoğraflar’dan, donanım paketini ise Gmail’den bularak süreci tamamlıyor.

Bu örnek bazıları için etkileyici, bazıları içinse ürkütücü. Keza Google da bunun farkında. Personal Intelligence isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabilecek. Kullanıcılar hangi servislerin kullanılacağını seçebiliyor ve geçmiş verileri silebiliyor. Ayrıca Gemini, Google'ın iddiasına göre verdiği yanıtların hangi kaynaklara dayandığını da açıklamaya “çalışacak”.

Şimdilik yalnızca ABD’deki Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine açılan özellik, ilerleyen dönemde daha fazla ülkeye gelecek ve ücretsiz Gemini sürümüne de eklenecek.