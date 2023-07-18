Neos Yazılım Akademi öğrencileri, katıldıkları eğitimin ardından yerli framework geliştirmeye başladı. Geleceğin öğrencileri de bu framework'e katkıda bulunabilecek, faydalanabilecek.

Yazılım sektörü her geçen gün dünyada daha da fazla önem ve talep toplamaya devam ediyor. Bu durum, ülkemizde de kendisini hissettiriyor. Yazılımda en popüler ve en kazançlı alanlardan birisi ise web sitesi geliştiriciliği durumunda.

Web sitesi geliştiriciliği her ne kadar cazip bir seçenek olarak görülse de bu sektöre sıfırdan girmek ve kendinizi geliştirmek, günümüz şartlarında kendi başınıza oldukça zor ve karmaşık olabiliyor. Fakat bu alana giriş yapmak veya kendisini geliştirmek isteyenler için yerli bir çözüm bulunuyor.

Profesyonel şekilde eğitim almak isteyenlere: Neos Yazılım

2020 yılından bu yana yazılım-eğitim alanında faaliyet gösteren Neos Yazılım, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa şubelerinde yüz yüze veya uzaktan yazılım uzmanlığı eğitimi sunuyor. 2023’ün ikinci çeyreğinde ise örnek bir proje başlatıldı.

Yeni başlayanlar için de büyük bir kolaylık var: Yerli ve daha anlaşılır framework!

Üstelik Neos Yazılım, bu konuda bir ilke de imza attı. Yazılım uzmanlığı eğitimini tamamlayıp sektörel eğitime başlayan öğrenciler , dünyanın en popüler web framework’lerinden Bootstrap ve Tailwind gibi framework’lerinin “yeni başlayanlar için daha anlaşılır” bir alternatifi olan yerli framework NeoLabs’ı geliştiriyor.

Framework, açık kaynak olarak sektöre sunulacak ve sektöre katkı sağlaması hedeflenecek. Yerli framework’ün önümüzdeki aylarda kullanıma sunulmasının planlanıyor. Framework, ilk versiyonunun yayınlanmasıyla Neos Yazılım Akademi katılımcılarının geliştirmesine açık hale getirilecek.

Bu sayede katılımcılar, henüz eğitim aşamasında büyük bir projede yer alma fırsatı ve deneyimini de elde edebilecekler.

Neos Yazılım Akademi hangi avantajları sunuyor?

Üniversite öğrencileri için eğitim sonrası staj imkânı sunmanın yanı sıra deneyim birikiminin de bir araya geldiği bir ortam sunuyor. Akademide, katılımcıların, eğitimi bitiren mezunlar ile yüz yüze bir araya gelmeleri ve tanışması için olanaklar sunuluyor.

Çalışanlara da avantajlar var:

Yazılım sektöründe eğitim ve başarı, her alanda olduğu gibi eğitmenin niteliği ile doğru orantılı. Neos Yazılım Akademi de bünyesinde en nitelikli eğitmenlere sahip olmak üzere avantajlar sağlıyor.

2024 yılı için planladığı proje kapsamında eğitmen, eğitim danışmanı ve şube müdürü olarak görev alan personeller arasından öğrencilerin gelişimine en üstün katkılar sağlayanların Avrupa’ya seyahatlerinin organize edilmesi amaçlanıyor. Bu sayede çalışanların uluslararası bilişim fuarlarına katılmaları ve edinlikleri vizyonu öğrencilerine aktarmaları hedefleniyor.

Bunların yanı sıra öncelikle yabancı dil eğitimi olmak üzere, personellere pek çok konuda eğitimlerin sunulması da planlanıyor..

Ancak unutulmaması gereken bir şey var:

Neos Yazılım Akademi yetkilileri, öğrencileri sektörde doğru yönlendirmeyi, ticari kaygı taşımamaları gerektiğini savunuyor. Pek çok mezunun başarılı kariyer fırsatlarına eriştiği ifade edilse de bu tarz durumların “iş garantisi” olarak sunulmaması gerekildiği, şu şekilde anlatılıyor:

“Eğitimimiz ne kadar güçlü olursa olsun, bireyin aylar süren bir eğitim sonunda hangi aşamaya ulaşacağı, çalışacağı kuruma uyum sağlayıp sağlayamayacağı öngörülebilir değildir. Bu nedenle tıpkı dünyanın önde gelen eğitim kurumları ve üniversitelerinin iş garantisi vermediği gibi, biz de böyle bir vaad vermiyoruz.

Bununla birlikte iş garantisinin yalnızca işkur kayıtlı özel istihdam ofisleri tarafından verilebildiğini hatırlatmak gerekir. Verilen garanti kapsamında çalışma koşullarının da eğitim ödemesi yapılmadan önce öğrenilmesi, sözleşmelerin dikkatle okunması gerekir. Biz Neos A.Ş olarak istihdam ofisi görevi görmüyoruz. Odağımızı eğitim kalitesinde toplayarak zaten öğrencilerimizi başarılı noktalara ulaştırıyoruz.”

Yeni eğitimlerden haberdar olmak için:

Neos Yazılım Akademi’nin eğitim programı, sınırlı kontenjana sahip. Bu kontenjan dolmadan eğitim dönemlerinden haber olmak için eğitimleri Neos Yazılım internet sitesinden veya Instagram hesabından takip edebilirsiniz.