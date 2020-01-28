Kaliforniya Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, yapay zekânın da yardımıyla burun estetik operasyonlarının kadınları 3 yaşa kadar daha genç gösterdiğini ortaya koydu. Farklı yaşlarda 100 kadınla birlikte yürütülen çalışmanın detaylarına gelin daha yakından bakalım.

İnsanlar, yüz yıllardır genç kalmanın sırrını arıyor. Eskiden genç kalmak adına daha ilkel yollara başvuran insanlar, birkaç yüz yıldır daha modern yöntemleri kullanıyor. Bazı insanlar, genç kalmanın sırrını sebze ağırlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak kalmak gibi çözümlerde arasa da özellikle son yıllarda doğal olmayan ve daha kısa sürede sonuç veren yollar tercih ediliyor. Modern yaşamın hızından dolayı çokça rağbet gören bu çözümler, her gün yeni gelişmelerle tekrar gündeme geliyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nde yürütülen bir çalışmada görev alan araştırmacılar, elde ettikleri sonuçlara dayanarak genç kalmanın aslında çok daha kolay olduğunu söylüyor. Yapay zekâ teknolojisinden yardım alan araştırma ekibi, gençleştirme amaçlı yeni bir yöntemi estetik dünyasına sunuyor.

Yaşlanmanın getirdiklerini kolayca tespit ediyor:

Makine öğrenimi tabanlı yapay zekâ türü kullanılan çalışmaya göre burun estetiği, kadınların 3 yaşa kadar daha genç görünmesini sağlıyor. 16 yaşından 72 yaşına kadar değişen yaşlarda 100 kadınla yürütülen çalışma, insanların yaşlı görünmesine neden olan etkenleri saptayarak bu bilgiyi uzmanlara sunuyor.

Çalışmaya katılan kadınların yaş aralığı oldukça geniş:

Araştırmada yer alan her kadın, daha önce burun estetiği geçirmiş. Operasyonlardan en az 12 hafta sonra araştırmacılar, kadınların fotoğraflarını incelemişler. Yüz tespiti yaptıktan sonra belli bir algoritmaya göre yüzün sahibi olan kişinin yaşını tahmin eden teknolojiyi kullanan ekip, bu teknolojiyle birlikte burun estetiğinin 3 yaşa kadar daha genç bir görünüm kazandırdığını keşfetti.

Araştırmanın başındaki isim olan Dr. Robert Dorfman, “Burun estetiği, daha çok yüz güzelliğini artırmaya yönelik olmasıyla bilinir ancak yaşlılık izlerini kapatma özelliği, çok bilinmiyordu” diye başladığı açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Bu teknoloji, kesin bir şekilde yaş tespiti yapabilmemize olanak sağladı ve yaşlanmaya bağlı değişiklikleri insan gözünün göremeyeceği şekilde tespit etti.”