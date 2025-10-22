Genç kullanıcılar, Instagram logosunu değiştirebilecek

Instagram, yalnızca genç hesaplara özel yeni bir özellikle karşımızda: Artık uygulama ikonunu kendi estetiklerine göre değiştirebilecekler. Üstelik altı farklı seçenek var.

Instagram, genç kullanıcıların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için yeni bir adım attı. Artık yalnızca “Teen Account” olarak tanımlanan genç kullanıcılar, uygulamanın ikonunu kendi tarzlarına göre değiştirebiliyor.

Bu güncelleme, 22 Ekim 2025 itibarıyla yayına alındı. Özelliğe erişmek için uygulamayı açtıktan sonra ana sayfadaki Instagram logosuna dokunmak yeterli. Açılan menüden ikon seçenekleri görülebiliyor.

An update just for Teen Accounts: now you can change your Instagram app icon to match your aesthetic 🌟



To change the icon, press the Instagram logo at the top of the home feed after opening the app 💗 pic.twitter.com/XZbZzOQ2DR — Instagram (@instagram) October 21, 2025

Instagram, bu özellikle birlikte “chrome”, “cosmic” ve “slime” gibi altı farklı ikon tasarımı sundu. Bu ikonlar, kullanıcıların telefon ekranlarını daha kişisel ve estetik hale getirmeyi hedefliyor.

Meta, genç kullanıcıların deneyimlerini daha eğlenceli ve özelleştirilebilir hale getirmek istediklerini belirtti. Özellik şimdilik sadece genç hesaplarda aktif; bu da onu hem özel hem de dikkat çekici kılıyor.