Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Genç kullanıcılar, Instagram logosunu değiştirebilecek

Instagram, yalnızca genç hesaplara özel yeni bir özellikle karşımızda: Artık uygulama ikonunu kendi estetiklerine göre değiştirebilecekler. Üstelik altı farklı seçenek var.

Genç kullanıcılar, Instagram logosunu değiştirebilecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Instagram, genç kullanıcıların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için yeni bir adım attı. Artık yalnızca “Teen Account” olarak tanımlanan genç kullanıcılar, uygulamanın ikonunu kendi tarzlarına göre değiştirebiliyor.

Bu güncelleme, 22 Ekim 2025 itibarıyla yayına alındı. Özelliğe erişmek için uygulamayı açtıktan sonra ana sayfadaki Instagram logosuna dokunmak yeterli. Açılan menüden ikon seçenekleri görülebiliyor.

Instagram, bu özellikle birlikte “chrome”, “cosmic” ve “slime” gibi altı farklı ikon tasarımı sundu. Bu ikonlar, kullanıcıların telefon ekranlarını daha kişisel ve estetik hale getirmeyi hedefliyor.

Meta, genç kullanıcıların deneyimlerini daha eğlenceli ve özelleştirilebilir hale getirmek istediklerini belirtti. Özellik şimdilik sadece genç hesaplarda aktif; bu da onu hem özel hem de dikkat çekici kılıyor.

Instagram

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

PlayStation Artık "Bu Oyun Daha Ucuza Satıldı" Diye Gösterecek

PlayStation Artık "Bu Oyun Daha Ucuza Satıldı" Diye Gösterecek

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim