Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da outlet reyonu indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Gençlerin Yaptığı Yerli Oyun Steam’de Görücüye Çıktı: Destek Bekliyorlar!

Yeni bir yerli bağımsız oyun Cardora Steam’de görücüye çıktı. Stratejik kart oyunu olan Cardora’yı çalıştıkları şirkette henüz stajyer olan küçük bir ekip geliştirdi ve oyunun Steam sayfası da açıldı. İstek listenize ekleyebilir ve bu genç ekibe Kickstarter üzerinden maddi destek sağlayabilirsiniz.

Gençlerin Yaptığı Yerli Oyun Steam’de Görücüye Çıktı: Destek Bekliyorlar!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye’de oyunların geleceği için endişeli olduğumuz günlerden geçiyoruz, ancak ülkemizdeki oyun sektörü durdurak bilmiyor. 2024’te neredeyse** 700 milyon dolarlık** hacme ulaşan yerli oyun sektöründe mobil oyunculuğun dışında PC tarafı da yükselişte.

Her geçen sene birbirinden iddialı yerli bağımsız oyun, global çapta Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. İşte bu arenada yepyeni bir oyuncu var artık…

Yerli oyun ekibi Nightbadgers Studio’nun çiçeği burnunda stajyerleri ile tanışın:

Ekran Resmi 2026-02-11 12.30.24

9-10 kişilik bu küçük ekibi bir araya getiren koşullar aslında mobil oyuna odaklanan Nightbadgers Studio’da oluştu. Stüdyo, mobil oyunlardan sıkılıp PC tarafında da birşeyler üretmek isteyen stajyerlerin bu isteğini geri çevirmedi ve tamamen bir tutku projesi başladı. Gecesini gündüzüne katan genç arkadaşlarımız, uzun bir sürenin ardından; gerçek anlamda tamamen bağımsız ilk yapımlarını piyasaya sürmeye artık hazır!

İşte bu gençlerin elinden çıkan ilk oyun: Cardora!

Geçtiğimiz yılın en başarılı bağımsız yapımlarından birisi olan Balatro’nun izlerinden ilerleyen oyun yapısı ve yılların efsanesi Trine evreninden aşina olduğumuz hikaye anlatımı ile artık yeni bir yerli PC oyunumuz var: Cardora.

Cardora, özünde bir kart oyunu ama klasik bir yapıda değil. Bunu gotik Ortaçağ teması ve muzip bir hikaye anlatımı ile birleştiriyorlar. Grim Poker sistemini temel alan Cardora, klasik bir masa kart oyunundan farkı olarak jest ve mimiklerle değil; düşünerek strateji ve blöf yapmayı zorunlu kılıyor. Arkadaşlarla aynı oyunda kapışabileceğimiz multiplayer modunun yanı sıra roguelite single player modu da var ve epey sürükleyici görünüyor.

Genç ekibe kariyerlerinin bu ilk büyük adımında Kickstarter üzerinden destek olabilirsiniz. Onlar için 1 doların bile çok büyük anlamı var:

Ekran Resmi 2026-02-11 12.31.04

1 aylık bir kampanya süresi belirleyen ekibin hedefi ilk etapta 35 bin dolarlık maddi desteğe kavuşmak. Bu sayede oyunlarını dünya çapında daha çok insana duyurmaları, Steam’de daha çok oyuncuya ulaşmaları ve bu projeyi severek, tüm koşullara rağmen devam ettirmeleri garanti altına alınmış olacak.

Eğer siz de Cardora’yı sevdiyseniz gençlere destek olmak için yapmanız gereken şey çok basit. Buradan Kickstarter sayfasına gidip “Back this project” butonuna tıklayarak 1 dolar ya da 3-5 dolar tutarında sizin için küçük ama ekip için çok anlamlı tutarlarda destek olmak. Gerisi onlara emanet olacak.

Ücretsiz destek olmak için de bir yol var. Cardora’yı Steam’den istek listenize ekleyebilirsiniz:

Ekran Resmi 2026-02-11 12.31.39

Cardora’nın Steam sayfasına buradan ulaşıp istek listesine eklemeniz, vereceğiniz maddi destek kadar kıymetli ve her koşul altında değer üretmeye çalışan gençlere umut ışığı yakmış oluyorsunuz. Biz Webtekno ekibi olarak elimizden geleni yaptık, sıra sizde :)

Cardora Hakkında:

Cardora, klasik kart oyunlarını seven ama “bir şeyler farklı olsun” diyen oyuncular için tasarlandı. Her oyunda yeni bir kaos, yeni bir taktik ve yeni bir hikâye var. Grim Poker sistemini temel alan, oyun sonunda oluşturacağın kombinasyonlarla en yüksek sinerjiyi yakalamaya çalıştığın multiplayer ve roguelite tarzda single player modları bulunan tematik kart oyunu olan Cardora, atmosferi ile dikkat çekiyor.

Soyluların masasında oynanan, acımasız ve tanıdık bir poker oyunu. Oyuncular kartlarla blöf yapar ve krallığın bölgeleri için hamle yapar. Kurallar tanıdık; niyetler ise karanlıktır. Çünkü Cardora’da kazanan, sadece eli güçlü olan değil, karşısındakinin zayıflığını bilen ve bunu yönlendiren kişidir.

Oyuncular Cardora’da sadece iyi kombinasyonlar kurmakla kalmıyor; aynı zamanda aktif kartlar sayesinde rakiplerinin planlarını bozabiliyor, oyunun gidişatını anlık hamlelerle değiştirebiliyor. Pasif yetenek kartları ise stratejini güçlendirip seni bir adım öne taşıyor.

Cardora, tekil bir kart oyunu olarak değil, yaşayan bir antoloji olarak tasarlandı. Cardora, atmosfer olarak hafif karanlık bir Orta Çağ dünyasında geçiyor. **Kara Veba döneminden ilham alan **sanat tarzı ve temalarıyla, klasik kart oyunlarına daha karanlık, daha muzip ve özgün bir hava katıyor. Her oyun modu bu tarihi temayı farklı bir açıdan ele alıyor.

Oyunun en dikkat çekici yanlarından biri de dinamik koşullar sistemi. Her döngünün başında oyuna yeni bir etkinlik giriyor ve bu etkinlik, o tur boyunca tüm oyuncuları etkileyen özel kurallar getiriyor. Döngü bittiğinde etkinlik değişiyor ve yerini tamamen farklı bir kurala bırakıyor. Sonuç? Hiçbir maç birbirinin aynısı değil ve oyuncular her seferinde stratejilerini yeniden kuruyor.

Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com