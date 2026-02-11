Gençlerin Yaptığı Yerli Oyun Steam’de Görücüye Çıktı: Destek Bekliyorlar!

Yeni bir yerli bağımsız oyun Cardora Steam’de görücüye çıktı. Stratejik kart oyunu olan Cardora’yı çalıştıkları şirkette henüz stajyer olan küçük bir ekip geliştirdi ve oyunun Steam sayfası da açıldı. İstek listenize ekleyebilir ve bu genç ekibe Kickstarter üzerinden maddi destek sağlayabilirsiniz.

Türkiye’de oyunların geleceği için endişeli olduğumuz günlerden geçiyoruz, ancak ülkemizdeki oyun sektörü durdurak bilmiyor. 2024’te neredeyse** 700 milyon dolarlık** hacme ulaşan yerli oyun sektöründe mobil oyunculuğun dışında PC tarafı da yükselişte.

Her geçen sene birbirinden iddialı yerli bağımsız oyun, global çapta Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. İşte bu arenada yepyeni bir oyuncu var artık…

Yerli oyun ekibi Nightbadgers Studio’nun çiçeği burnunda stajyerleri ile tanışın:

9-10 kişilik bu küçük ekibi bir araya getiren koşullar aslında mobil oyuna odaklanan Nightbadgers Studio’da oluştu. Stüdyo, mobil oyunlardan sıkılıp PC tarafında da birşeyler üretmek isteyen stajyerlerin bu isteğini geri çevirmedi ve tamamen bir tutku projesi başladı. Gecesini gündüzüne katan genç arkadaşlarımız, uzun bir sürenin ardından; gerçek anlamda tamamen bağımsız ilk yapımlarını piyasaya sürmeye artık hazır!

İşte bu gençlerin elinden çıkan ilk oyun: Cardora!

Geçtiğimiz yılın en başarılı bağımsız yapımlarından birisi olan Balatro’nun izlerinden ilerleyen oyun yapısı ve yılların efsanesi Trine evreninden aşina olduğumuz hikaye anlatımı ile artık yeni bir yerli PC oyunumuz var: Cardora.

Cardora, özünde bir kart oyunu ama klasik bir yapıda değil. Bunu gotik Ortaçağ teması ve muzip bir hikaye anlatımı ile birleştiriyorlar. Grim Poker sistemini temel alan Cardora, klasik bir masa kart oyunundan farkı olarak jest ve mimiklerle değil; düşünerek strateji ve blöf yapmayı zorunlu kılıyor. Arkadaşlarla aynı oyunda kapışabileceğimiz multiplayer modunun yanı sıra roguelite single player modu da var ve epey sürükleyici görünüyor.

Genç ekibe kariyerlerinin bu ilk büyük adımında Kickstarter üzerinden destek olabilirsiniz. Onlar için 1 doların bile çok büyük anlamı var:

1 aylık bir kampanya süresi belirleyen ekibin hedefi ilk etapta 35 bin dolarlık maddi desteğe kavuşmak. Bu sayede oyunlarını dünya çapında daha çok insana duyurmaları, Steam’de daha çok oyuncuya ulaşmaları ve bu projeyi severek, tüm koşullara rağmen devam ettirmeleri garanti altına alınmış olacak.

Eğer siz de Cardora’yı sevdiyseniz gençlere destek olmak için yapmanız gereken şey çok basit. Buradan Kickstarter sayfasına gidip “Back this project” butonuna tıklayarak 1 dolar ya da 3-5 dolar tutarında sizin için küçük ama ekip için çok anlamlı tutarlarda destek olmak. Gerisi onlara emanet olacak.

Ücretsiz destek olmak için de bir yol var. Cardora’yı Steam’den istek listenize ekleyebilirsiniz:

Cardora’nın Steam sayfasına buradan ulaşıp istek listesine eklemeniz, vereceğiniz maddi destek kadar kıymetli ve her koşul altında değer üretmeye çalışan gençlere umut ışığı yakmış oluyorsunuz. Biz Webtekno ekibi olarak elimizden geleni yaptık, sıra sizde :)

Cardora Hakkında:

Cardora, klasik kart oyunlarını seven ama “bir şeyler farklı olsun” diyen oyuncular için tasarlandı. Her oyunda yeni bir kaos, yeni bir taktik ve yeni bir hikâye var. Grim Poker sistemini temel alan, oyun sonunda oluşturacağın kombinasyonlarla en yüksek sinerjiyi yakalamaya çalıştığın multiplayer ve roguelite tarzda single player modları bulunan tematik kart oyunu olan Cardora, atmosferi ile dikkat çekiyor.

Soyluların masasında oynanan, acımasız ve tanıdık bir poker oyunu. Oyuncular kartlarla blöf yapar ve krallığın bölgeleri için hamle yapar. Kurallar tanıdık; niyetler ise karanlıktır. Çünkü Cardora’da kazanan, sadece eli güçlü olan değil, karşısındakinin zayıflığını bilen ve bunu yönlendiren kişidir.

Oyuncular Cardora’da sadece iyi kombinasyonlar kurmakla kalmıyor; aynı zamanda aktif kartlar sayesinde rakiplerinin planlarını bozabiliyor, oyunun gidişatını anlık hamlelerle değiştirebiliyor. Pasif yetenek kartları ise stratejini güçlendirip seni bir adım öne taşıyor.

Cardora, tekil bir kart oyunu olarak değil, yaşayan bir antoloji olarak tasarlandı. Cardora, atmosfer olarak hafif karanlık bir Orta Çağ dünyasında geçiyor. **Kara Veba döneminden ilham alan **sanat tarzı ve temalarıyla, klasik kart oyunlarına daha karanlık, daha muzip ve özgün bir hava katıyor. Her oyun modu bu tarihi temayı farklı bir açıdan ele alıyor.

Oyunun en dikkat çekici yanlarından biri de dinamik koşullar sistemi. Her döngünün başında oyuna yeni bir etkinlik giriyor ve bu etkinlik, o tur boyunca tüm oyuncuları etkileyen özel kurallar getiriyor. Döngü bittiğinde etkinlik değişiyor ve yerini tamamen farklı bir kurala bırakıyor. Sonuç? Hiçbir maç birbirinin aynısı değil ve oyuncular her seferinde stratejilerini yeniden kuruyor.