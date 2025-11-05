General Motors Türkiye'ye Dönüyor: Cadillac, Chevrolet ve GMC Otomobiller Geliyor!

ABD'li otomobil devi General Motors, sahip olduğu 3 markayı Türkiye pazarına getirecek. Firmanın Türkiye'deki temsilcisi Tur Oto A.Ş. olacak. İşte yapılan resmî açıklama...

ABD'nin köklü otomobil üreticilerinden General Motors ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Markanın, Tur Oto A.Ş. ile Türkiye'ye geri döneceği açıklandı. Yapılan resmî açıklamaya göre Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarına ait otomobiller, Türkiye pazarında satılmaya başlayacak.

General Motors, bundan 10 yıl kadar önce tüm Avrupa pazarından çekilmişti. Ancak geçtiğimiz yıl bir karar alan firma, 2024 yılından beri Cadillac markasını Avrupa'da satıyor. Alınan yeni karar ile Cadillac'a ek olarak Chevrolet ve GMC markaları da Türkiye pazarına giriş yapmış olacak. Ancak hangi markanın hangi modelinin Türkiye'ye getirileceği henüz belli değil.

İşte Tur Oto A.Ş.'nin resmî açıklaması:

General Motors, Türkiye’de Tur Oto A.Ş. ile Resmî Temsilcilik Anlaşması İmzaladı!

55 yıllık köklü geçmişiyle otomotiv sektöründe güvenin simgesi olan Tur Oto A.Ş., dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden General Motors (GM) ile yaptığı anlaşma sonucunda; Cadillac, Chevrolet, GMC ve Corvette markalarının Türkiye’deki resmî temsilcisi olmuştur. Bu stratejik iş birliğiyle birlikte GM, Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle, ilk kez resmî bir temsilcilik aracılığıyla güçlü bir şekilde adım atıyor. Satış, satış sonrası hizmetleri, yedek parça ve garanti kapsamındaki tüm operasyonlar, GM’in Avrupa operasyonlarıyla entegre bir yapıda, artık Tur Oto A.Ş. güvencesiyle kurulacak bayilik ağı üzerinden yürütülecektir.

Yeni dönemde Tur Oto, GM ile birlikte, 2026 itibarıyla yeni showroom’lar, satış sonrası tesisler ve dijital satış altyapılarını hayata geçirmeye başlayacaktır.

Otomobil ithalatındaki düzenleme, kararın alınmasında etkili olmuş olabilir!

Hükûmet, bundan birkaç ay önce otomobil ithalatına yönelik önemli bir karar aldı. Alınan bu karar doğrultusunda ABD'den Türkiye'ye getirilecek otomobillere uygulanan ilave gümrük vergileri düşürüldü. Söz konusu düzenleme, General Motors'un Türkiye'ye dönüşüne ilişkin karar vermesinde etkili olmuş olabilir.