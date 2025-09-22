İthal Otomobiller İçin Vergiler Değişti: ABD'li Otomobillere İndirim, Diğerlerine Zam!

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2 karar, otomobil ithalatını önemli ölçüde değiştirdi. ABD'ye uygulanan devasa boyutlu ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Ancak ikinci bir karar ile yine çok yüksek vergi uygulanmasına karar verildi...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında otomobil ithalatına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Dikkatle okunduğunda bile oldukça karmaşık olan düzenlemeler, hükûmetin yerli üretim otomobiller istediğini gözler önüne seriyor. Dilerseniz şimdi gelin bu düzenlemelere yakından bakalım.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlardan ilki "11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10435)" olarak isimlendiriliyor. Peki bu düzenlemede ne var?

ABD'den ithal edilen otomobillerde uygulanan yüksek vergiler kaldırıldı!

Daha önce yürürlükte olan uygulamalar, ABD'den otomobil ithal edilmesini imkânsız hâle getiriyordu. Çünkü otomobillerin fiyatları üzerine yüzde 70'e varan ve hatta bazen aşan ek vergiler uygulanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son karar, bu vergileri kaldırmış oldu.

Sadece buradan yola çıkarak; Buick, Cadillac, Chrysler ve Tesla gibi markalar için Türkiye yolu açılmış oldu diyebiliriz. Yani eskisi kadar yüksek vergiler uygulanmayacak.

Ama...

Yine Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10436)" kapsamı ile ABD'den gelen otomobillerin, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) veya Gümrük Birliği'ne dahil olan ülkelerdeki gibi vergilendirilmesinin önü kapanmış oldu. Mesela ABD'de üretilen Tesla Model 3 gibi bir otomobil, Almanya'da üretilen Model Y gibi yüzde 10'luk vergi dilimi ile Türkiye'ye gelmeyecek. Peki ne olacak?

İlgili karara göre Serbest Ticaret Anlaşması (STA) veya Gümrük Birliği'ne dahil olmayan ülkelerden getirilen otomobillere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak. Bunun üzerine de yüzde 25 veya yüzde 30 oranında ilave gümrük vergisi uygulanacak. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin yaptığı açıklamaya göre içten yanmalı ve hafif hibrit modeller yüzde 25, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeller ise yüzde 30 ek vergiye tabi olacak.

Şimdi ne olacak?

Yapılan düzenleme, sıradan tüketicilerin hayatını çok da etkilemeyecek. Çünkü Türkiye'ye ithal edilen otomobillerin çok çok büyük bir bölümü STA ve Gümrük Birliği ülkelerinden geliyor. ABD için vergilerin düşmüş olması iyi bir şey ancak kabaca konuşacak olursak mevcut düzenleme bile araba fiyatlarının üzerine yüzde 300 civarı vergi koyuyor. Durum böyleyken Buick veya Chrysler gibi markaların Türkiye'ye gelme olasılıkları yok.

Tabii şöyle de bir detay var. Firmalar, Türkiye'ye yatırım yapmaları hâlinde teşvik belgesi alabilecekler. Böylelikle vergi oranları daha da düşmüş olacak. Ancak teşvik belgesinin fiyatları anlamlı seviyede düşürmediğini biliyoruz. Bakalım bundan sonraki süreçte ne yaşanacak...