Bentley, göz alıcı bir tasarım ve yüksek performans sunan yeni ultra lüks otomobili Bacalar'ı tanıttı. Tavansız ve iki koltuklu bir otomobil olan Bentley Bacalar, yüksek fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

Cenevre Otomobil Fuarı, Corona virüsü nedeniyle iptal edilse de bu durum Bentley'in yeni ultra lüks otomobilini tanıtmasına engel olmadı. Çarpıcı tasarımı ve güçlü performansıyla Bentley Bacalar sonunda karşımıza çıktı.

Adını Meksika'nın Yucatán Yarımadası'ndaki bir gölden alan Bacalar, iki koltuklu ve tavanı olmayan, üstü açık bir model olarak geldi. Sarı ve siyah renklerin hakim olduğu gövdesi oldukça şık bir görünüme sahip olan otomobilin ön kısmını, bronz renkteki Bentley logosu süslüyor. Lüks otomobil, dünyanın en eski taşıt üreticilerinden olan Mulliner tarafından tasarlandı.

Bentley Bacalar'ın kaputunun altında çift turbolu 6.0 litrelik V12 motor yer alıyor. Volkswagen tarafından geliştirilen bu güçlü motor, 660 beygir gücü ve 900 Nm tork üretebiliyor. 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman bu gücü tekerleklere iletiyor. Otomobil 0'dan 100 km/sa hıza sadece 3.5 saniyede çıkabiliyor. Ayrıca Bacalar, maksimum 320 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Bacalar'ın iç tasarımı da dışı kadar özel hissettiriyor. Otomobilin ön konsolu 5.000 yıllık özel bir ahşap ile kaplandı. Bentley, Riverwood adı verilen bu ahşabın doğal yollardan devrilerek yıllarca göllerde sürüklenen ağaçlardan üretildiğini de paylaştı. Ayrıca şirket, yeni gözdesini "modern zamanların en nadir iki kapılı Bentley modeli" olarak tanımladı.

Bentley Bacalar'dan sadece 12 adet üretilecek ve satın alma şansına sahip olanlar 2 milyon doları gözden çıkarmak zorunda kalacak. Müşterinin tercihlerine göre uyarlanan Bacalar, gelecek yıl sahiplerine ulaşacak.