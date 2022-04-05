İnsan Genetiğiyle Oynayan Bilim İnsanı Hapisten Çıktı

Bundan 4 yıl önce bir insan embriyosunun genetiğiyle oynayıp dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerinin gözlerini açmasını sağlayan ve ardından tutuklanan Çinli bilim insanı He Jiankui, hapisten çıktı.

2018 yılının sonlarında insan embriyolarının genetik koduyla oynayan ve dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş insanları olan ikizlerin doğumuna yol açtığı ortaya çıkan Çinli bilim insanı He Jiankui’yi hatırlıyor musunuz? Hatta ondan bu içeriğimizde biz de bahsetmiştik.

CRISPR gen teknolojisini kullanan ve bebek embriyolarının genetiğini değişitren bilim insanı, yaptığı açıklama ile bilim dünyasını şok etmişti ve dünya genelinde çok büyük tepki toplamıştı. Genetik alanındaki uzmanlar, He Jiankui’nin yaptığı deneyin korkunç bilimsel ve etik hatalarla dolu olduğunu ve bilimin adına leke sürdüğünü belirtmişti. Zaten kısa bir süre sonra He Jiankui tutuklanmıştı. Öyle ki haberler ilk çıktığında, bilim insanının idam edileceği bile söyleniyordu.

İnsan genetiğiyle ‘oynadığı’ gerekçesiyle tutuklanan bilim insanı serbest bırakıldı

'Çılgın bilim insanı', yaşananlardan sonra Çin Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki pozisyonunu da kaybetmişti. Şimdi alınan bir habere göre He Jiankui, hapishanedeki cezasını tamamladı ve hapishaneden çıktı.

He Jiankui’nin şu an ne yapacağı bilinmiyor. Hapishaneye girmeden önce kendisi Çin’deki ve İsviçre’deki birkaç şirket ile genetik olarak oynanmış insan embriyoları üretmek için görüşmeler yapmıştı ancak eğer bunu tekrar yaparsa hapse girmesi de mümkün.

Tabii ki insan DNA'sı ile tabiri caizse ‘oynamak’ kavramının bilimsel ve etik sorunlarından bahsetmemize gerek bile yok. Ancak insan merak etmiyor da değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.