Genshin Impact Ganyu Karakterinin İlk Speed Run'ı Yapıldı

Yayınlandıktan sonra büyük bir ses getirmeyi başaran Genshin Impact oyunundaki Ganyu karakteriyle ilk speed run yapıldı. Memorii isimli YouTuber'ın Ganyu ile yaptığı speed run'ın geçersiz olduğunu iddia edenler de oldu.

Geçtiğimiz sene eylül ayında hem PC'ye hem mobil platformlara hem de konsollara yayınlanan Genshin Impact oyunu, büyük ses getirmeyi başarmıştı. Büyük bir oyun kitlesi de toplamayı başaran oyun, oyuncuları arasında çeşitli tartışmalara da yol açmıştı.

Bu haberimizin konusu da ücretsiz olarak yayınlanan bu aksiyon rol yapma oyununun speed run'ı oldu. Memorii isimli bir YouTube kullanıcısı, oyundaki Ganyu karakteriyle yaptığı speed run'da dünya rekoru kırdığını iddia etti.

Genshin Impact'te speed run rekoru

Memorii isimli YouTuber, kanalında paylaştığı bir videoda, oyundaki Ganyu karakterinin çeşitli özelliklerinin nasıl kısa bir süre içerisinde en yüksek seviyeye getirilebileceğini gösterdi.

Tabii bir oyunda ilk speed run'ı gerçekleştirmek speed runner'lar açısından oldukça önemli ki Ganyu karakterinin henüz geçtiğimiz hafta oyuna eklendiği düşünülecek olursa bu speed run performansının daha da etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Yeni çıkmış bir karakteri en üst seviyeye çıkarmak oldukça etkileyici bir iş.

Ganyu karakterinin speed run'ını yapmak için ilk önce karaktere sahip olmak da gerekiyor ki The Gamer'da yer alan habere göre karakter, birçok oyuncunun sahip olduğundan daha fazla Primogems istiyor. Ancak karakteri elde ettikten sonra speed run'ını yapmak nispeten daha kolay çünkü karakter, hâlihazırda oyunda olan materyalleri kullanıyor.

Memorii, oyunun Reddit'teki sayfasında da speed run performansını paylaştı. Ancak burada Memorii'nin speed run'ının geçersiz olduğunu iddia eden kullanıcılar da çıktı. Bu kullanıcıların söz konusu speed run'ı geçersiz saymasının sebebi ise karakterin tüm yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılmamış olmasıydı.