2020 yılında YouTube'a atılan ve aylar içinde 15 milyon aboneye ulaşan yetenekli Minecraft oyuncusu Dream'in Speedrun savunması reddedildi. Dream, dünya listesine girmeyi başardığı Speedrun'ının sahte olduğu iddiasıyla başa çıkmaya çalışıyordu.

Bilgisayar oyunları çıkış yaptığından beri bazı oyuncular bu oyunları olabilecek en kısa sürede bitirmeye çalışıyorlar. "Speedrun" denilen bu olay, günümüzde popülerliğini artırmış durumda. Speedrun popülerliğinin artmasının arkasındaki isimse bir Minecraft oyuncusu: Dream.

YouTube'da ve oyunda "Dream" ismini kullanan oyuncu, son 1 yıl için YouTube dünyasında ender rastlanan bir başarı yakaladı. YouTube'a 2020 yılında başlayan ve birkaç ayda 15 milyon abone kazanan Dream, son zamanlarda internet dünyasının en tartışılan isimlerinden de biri oldu.

Dream'in Speedrun savunması da reddedildi:

Dream, geçtiğimiz haftalarda Minecraft 1.16.1 sürümünde yaptığı Speedrun'la dünya rekortmenlerinin arasına girmeyi başarmıştı. Bunun ardından Dream'in başarısı, Minecraft'ın tüm istatistikleri ve olasılıkları ele alınarak yalanlanmıştı. Dream, kendi başarısını Photoexcitation isimli bir uzman tutarak ve kendi olasılıklarını paylaşarak savunmuştu.

İşte Photoexcitation isimli o uzmanın paylaştığı istatistikler ve olasılıklar hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Minecraft Speedrunning ekibi, Dream'in milyonda bir şansının açıklandığı raporda kullanılan hesaplamaların doğruluğunda açıklar bulunduğunu belirtti.

Dream'in Speedrun'ı hakkındaki tartışmaların ana nedeni bahsettiğimiz üzere şans faktörüydü. Minecraft'ta kısa bir süre içinde oyunu bitirebilmek için mükemmel bir yerde doğmanız, her şeyi aradığınız gibi bulmanız ve hiçbir şekilde hata yapmamanız gerekiyor. Dream, yetenekli bir Minecraft oyuncusu olsa da Speedrun'ında rastlanan şansın doğal bir şans olmadığına inanılıyor.

Daha önce Minecraft Speedrunning moderatörleri tarafından yayınlanan veriler, Dream'in Minecraft'ın verileriyle oynadığına işaret ediyordu. İddiaya göre Dream, Speedrun'ını daha kısa sürede tamamlayabilmek için Minecraft'ın standart şans faktöründen yararlanmamıştı.