Kimilerine göre gelmiş geçmiş en başarılı yabancı komedi dizilerinden bir tanesi olan Seinfeld, final yapmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen bugün bile pek çok izleyicinin favori dizisidir. Jason Alexander tarafından canlandırılan dizinin en sevilen karakterlerinden George Costanza hakkında en sıkı hayranların bile bilmediği bazı ilginç bilgiler var.

Başrolünde o dönem oldukça genç oyuncular olan Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards isimlerinin yer aldığı Seinfeld dizisi, 1989 - 1998 yılları arasında yayınlandı. Bir önceki yüzyılda final yapmış bir dizi olmasına rağmen bugün bile pek çok izleyici için gelmiş geçmiş başarılı komedi dizilerinden bir tanesi olarak kabul edilir. Hayranların en sevdiği karakterlerden bir tanesi ise şüphesiz George Costanza’dır.

Seinfeld dizisini benzersiz yapan özellik, hiçbir şey hakkında bir şov olarak tanımlanmasıdır. Klasik dizi kurgusundan farklı olarak Seinfeld tek bir konu ya da hikaye üzerinden anlatılmıyor, Amerikalıların günlük yaşantısında aslında göz önünde olan ama yalnızca dikkatli gözlerin fark edeceği mizahı izleyicilere sunuyordu. Dizi hakkında sayısız yorum daha yapmak mümkün ama gelin bu yazımızda sevilen karakter George Costanza hakkındaki ilginç bilgilere bakalım.

George Costanza hakkında ilginç bilgiler:

George Costanza’nın da bir komedyen olması planlanmıştı:

Dizinin pek çok bölümü Jerry Seinfeld’in stand up gösterisinden kısa bir parça ile başlar ve hikaye bu şekilde bağlanır. İlk planlamalarda George Costanza’nın da bir komedyen olması ve iki ev arkadaşının meslek bağı da olması planlanmıştı. Ancak dizinin geneline baktığımız zaman Jerry Seinfeld’in başlangıcının dizinin kalanının bağlayıcısı olması çok daha önemli görüldü ve Costanza’nın bir işte kolay kolay dikiş tutturamayan bir karakter olmasına karar verildi.

Jason Alexander’ın rol hakkında şüpheleri vardı:

Seinfeld karakterleri için oyuncu seçimi yapıldığı sırada Jason Alexander henüz bir Tony ödülü almıştı ve Everything's Relative isimli başarısız bir komediden yeni ayrılmıştı. Yeni bir diziye başlamak konusunda kararsızdı ama arkadaşı Larry Miller’in bu rol için hevesli olduğunu görünce o da denemek istedi. George Costanza karakterinin deneme çekimine katıldığı andan itibaren herkes, Jason Alexander’ın bu rol için biçilmiş kaftan olduğunu anladı.

George Costanza aslında Larry David’dir:

Eğer Amerika’nın komedi dünyası ile yakından ilgiliyseniz Seinfeld karakterlerinin pek çoğunun gerçek kişilerden uyarlandığını fark edersiniz. Bu isimlerden bir tanesi de Larry David’dir. Dahası, Larry David Seinfeld dizisinin yaratıcılarından bir tanesidir. George Costanza karakterinin başına gelen olaylar, bu olaylara verdiği tepkiler ve hatta sözleri bile yalnızca Larry David’in kaleminden çıkmakla kalmaz, aynı zamanda büyük oranda onun hayatını ve karakterini yansıtır.

Karakter, ilk sezondan sonra değişim gösteriyor:

George Costanza’nın sıra dışı bir karakter olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Jason Alexander, karakteri canlandırırken öncelikle Woody Allen’dan ilham aldı ve böyle bir oyunculuk sundu. Ancak zaman içinde Costanza ile Larry David arasındaki bağ anlaşılınca Alexander’ın da karaktere bakış açısı değişti. Dikkatli izleyiciler fark edecektir, özellikle birinci sezondan sonra George Costanza çok daha cana yakın bir karakter haline geldi. Belki bu değişim olmasa bu yazının konusu bambaşka bir karakter olacaktı.

The Marine Biologist bölümünün efsane sahnesi için prova yapılamadı:

The Marine Biologist, George Costanza odaklı bir bölümdür. Bu bölümde Cosmo Kramer, bir balinanın hava deliğine kaçan golf topunu nasıl çıkardığını anlatınca Costanza da yeteneklerini sergilemeye karar verir. Bu sahne son dakikada yazılmıştı, bu nedenle Jason Alexander’ın prova yapacak zamanı yoktu. Seinfield’in gerçek seyirciler önünde çekilen bir dizi olduğunu unutmamak gerekiyor. Her şeye rağmen Alexander, belki de dizi tarihinin en komik anlarından bir tanesine imza atmayı başarmıştır.

Jason Alexander ve ekibin mide düşmanı bir ritüelleri vardı:

Seinfeld dizisinin kamera arkasının anlatıldığı The Making Of A Seinfeld Episode isimli belgeselde anlatıldığına göre oyuncu kadrosu ve prodüksiyon ekibi, çekimlerden sonra bir fast food restoranına gidiyorlar. Bu restoranda bizim pek de alışık olmadığımız tıka basa şarküteri ürünleriyle dolu sandviçler yiyorlar. Jason Alexander bir defasında bu ritüelin kendisini öldüreceğini bile söylemiş çünkü yediği reuben isimli bir sandviç türüymüş.

The Opposite bölümü aslında dizinin pilot bölümüne bir gönderme:

The Opposite bölümünü hatırlamayanlar için özetleyelim; bu bölümde George Costanza normal rutininin dışında çıkıyor ve ne yaparsa tam tersini yapmaya başlıyor. Terslik yaptıkça harika bir kız arkadaşı oluyor ve The Yankees beyzbol takımında hayal bile edemeyeceği bir işe sahip oluyor. İlginç olan ise Costanza karakterinin dizinin daha ilk yani pilot bölümünde her zaman tersini yapmaktan bahsediyor olması. Böylece anlıyoruz ki aslında George Costanza her zaman yaptığı şeylerin tersini yapsa böyle biri olmazdı ve hatta ortaya Seinfeld diye bir dizi çıkmazdı.

Jason Alexander ile Heidi Swedberg aslında hiç de uyumlu bir çift değildi:

Seinfeld dizisinde George Costanza karakterinin nişanlısı Susan’ı canlandıran oyuncu Heidi Swedberg ile Jason Alexander arasında hiçbir uyum yoktu. Bu uyumsuzluk, komediye bakış açılarından kaynaklanıyordu. Hatta ikili konu hakkında sık sık Larry David’e sitem ediyorlardı. Parçaları bir araya topladığımız zaman dizinin 7. sezonunda Susan karakterinin Costanza tarafından neden yanlışlıkla öldürüldüğünü anlayabiliyoruz. Belki de amaç Heidi Swedberg’i bir şekilde diziden çıkarmaktı.

Jason Alexander, The Pen bölümü yüzünden az kalsın diziden ayrılacaktı:

Dizinin en az sevilen bölümlerinden bir tanesi olan The Pen bölümünde George Costanza karakterini neredeyse hiç görmeyiz. Böyle önemli bir karakterin koca bir bölümde çok az görünüyor olması Jason Alexander’i sinirlendirmiştir. Larry David ile konuşan Alexander, eğer bir daha böyle bir bölüm yazılacaksa kalıcı olarak yazılmasını yani bir daha Costanzasız bölüm olursa kendisinin ayrılacağını söylemiştir. Elbette kimse böyle bir şey istemediği için bir daha Costanza’nın bu kadar az göründüğü başka bir bölüm yapılmamıştır.

Konu hakkında ilginç bir detay daha var. Jason Alexander’ın ailesi, Seinfeld bölümlerini hiç kaçırmadan izliyor ve çok seviyorlar. En sevdikleri bölüm ise garip bir şekilde oğullarının en az göründüğü The Pen bölümüdür. Jason Alexander eminiz bu konuda ailesine biraz bozulmuştur.

Pek çok kişiye göre gelmiş geçmiş en başarılı yabancı komedi dizilerinden bir tanesi olan Sienfeld’in en sevilen karakterlerinden George Costanza ve onu canlandıran oyuncu Jason Alexander hakkındaki ilginç bilgilerden bahsettik. Seinfeld dizisi ve George Costanza karakteri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.