George Floyd İçin Change.org Kampanyasına Rekor Katılım

George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ABD’yi yangın yerine çevirirken, Justice for George Floyd (George Floyd için Adalet) isimli Change.org kampanyası, 13 milyondan fazla kişi tarafından imzalanarak tüm zamanların en fazla katılım gören Change.org kampanyası oldu.

Afro-Amerikalı ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis kentinde bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi nedeniyle başlatılan Justice for George Floyd (George Floyd için Adalet) isimli Change.org kampanyası, 13 milyondan fazla kişi tarafından imzalandı.

Toplam imza hedefi olan 13,5 milyona ulaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen dijital dilekçe, tüm zamanların en fazla imza toplayan Change.org kampanyası olarak kayıtlara geçti. Minnesota eyaletinin kentlerinden Minneapolis'te yaşanan olayda, silahsız olmasına rağmen yere yatırılıp elleri arkadan kelepçelenen Floyd, polis memurunun diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.

Floyd’un “nefes alamıyorum” şeklindeki umutsuz haykırışlarına ve kendisini videoya alan insanlara rağmen dizini adamın boynuna bastırmaya devam eden polis memuru, üçüncü derecede cinayet ve ikinci derecede ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklandı.

Bu trajik olay, Minneapolis başta olmak üzere ABD’nin 70’ten fazla kentinde kitlesel protestolara yol açtı. Dokuzuncu gününe giren gösterilerde tansiyon bir an olsun düşmezken, ABD Başkanı Donald Trump, protestoları bastırmak için orduyu kullanabileceğini ifade etmişti.

Justice for George Floyd (George Floyd için Adalet) kampanyasının koordinatörü olan Kellen S. “13 milyondan fazla insan bu kampanyayı imzaladı. Yani bu artık, tüm zamanların en büyük Change.org dilekçesi. Ve hala destek almaya devam ediyor. Bu korkunç cinayetten sorumlu dört adamdan biri gözaltında. Mesajımız yüksek ve net: George için adalet sağlanana kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Yukarıda belirtildiği gibi, Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin, olayın ardından tutuklanmıştı. Tutuklamaya karışan diğer üç memur ise meslekten ihraç edilmişti. Bu arada, Derek Chauvin'in eşi Kellie Chauvin’in kocasını terk ederek boşanma için mahkemeye başvurduğu bilgisini de araya sıkıştıralım. Justice for George Floyd isimli Change.org kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.