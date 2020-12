George Lucas, yazar Paul Duncan'ın yeni kitabında Star Wars'un altında yıllarca şekillendiği Lucasfilm'i neden sattığını açıkladı. Lucas, bunun çok ama çok acı verici olduğunu söyledi.

25 Mayıs 1977'de ilk izleyicileriyle buluşan Star Wars serisi, aradan geçen neredeyse yarım asırlık zamana rağmen hâlâ popülerliğini koruyor. Ancak Star Wars serisinin 2015 yılından itibaren çıkan yapımları, serinin yaratıcısı George Lucas tarafından değil; J. J. Abrams tarafından yönetiliyor.

Bunun nedeniyse Star Wars serisinin yanı sıra Indiana Jones serisi ve American Graffiti gibi yapımların yapımcılığını üstlenen Lucasfilm Limited'ın The Walt Disney Company'ye satılmış olmasıydı. Disney, George Lucas'ın 1971'de kurduğu yapım şirketini 2012 yılında 4,05 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı. Star Wars serisinin geleceğini de etkileyen bu satışın nedeni, ayrıntılı bir şekilde George Lucas tarafından anlatıldı.

George Lucas'ın zor zamanları ve kararları:

George Lucas, yazar Paul Duncan'ın yeni kitabı The Star Wars Archives: Episodes I-III 1999-2005 (The Star Wars Arşivleri: Bölüm I-III 1999-2005) isimli kitapta şirketi neden sattığını anlattı. Paul Duncan, kitabının bu bölümüne Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda yer verdi.

George Lucas, 2012 yılında Lucasfilm'in kontrolünü Disney'e neden geçirdiği sorusuna yanıt verdi. Lucas, "O zamanlar sonraki üçlemeye başlıyordum. Oyuncularla konuştum ve hazırlanmaya başlıyordum. Eşimle de bir kızımız olmak üzereydi. Üçlemek yapmak 10 yıl sürüyor. Bölüm I'den III'e ulaşmak 1995'ten 2005'e kadar sürdü" dedi ve şu şekilde devam etti:

2012 yılında 69 yaşındaydım. Bu durumda soru şuydu: Hayatımın geri kalanında bunu yapmaya devam edecek miyim? Bunu tekrar yaşamak istiyor muyum? En sonunda kızımı büyütmeyi ve bir süre hayatın tadını çıkarmayı tercih ettim.

Lucasfilm'i satmayıp prodüksiyonları yönetecek birini bulabilirdim, ancak bu emekli olmak değildi. The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi'da (yapıma) uzak kalmaya çalıştım ancak yapamadım. Her gün oradaydım. İnsanlar benim arkadaşım olsalar ve muhteşem iş yapsalar da benim yapmamla aynı değildi. Bir kez ayrılsam bir daha çalışmayacağımı, hayal kırıklığına uğrayacağımı biliyordum.

Ben o mikro yönetici adamlardan biriyim. Bu yüzden bundan vazgeçmeyi, sahip olduğum şeyin tadını çıkarmayı ve kızımı büyütmeyi dört gözle bekliyordum. Ayrıca, her zaman istediğim bir müze inşa etmek istedim. Bu yüzden "Bunu şimdi yapmazsam asla yapmayacağım" diye düşünüyordum.

Hayatımı (40 yılını) Star Wars'u yaratmakla geçirdim ve bundan vazgeçmek çok ama çok acı vericiydi. Ama yapılması gereken buydu. Bir sonraki üçlü hakkında söyleyecek daha çok şeyin olacağını düşündüm çünkü onları çoktan başlatmıştım. Ancak başka bir şey yapmaya karar verdiler.

İşler her zaman istediğiniz gibi gitmez. Hayat böyle.