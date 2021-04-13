Kullanıcıyı Gerçek Bir Göz Gibi Takip Edebilen Web Kamera

Marc Teyssier isimli bir tasarımcı, web kameraların "izleme" tartışmasına adeta boyut atlattı. Bunun için silikon yüz ve göz tasarımı kullanan tasarımcı, Eyecam isimli projesinde kullanıcıyı takip eden ve tıpkı gerçek bir gözmüş gibi görünen bir web kamerası oluşturdu. Üstelik dileyen herkes, kendi Eyecam'ini yapabiliyor.

Özellikle de koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimden iş hayatına kadar hemen her yerde kullanılmaya başlayan web kameralar, hayatımızda hiç olmadıkları kadar önem kazandılar. Ancak üretildikleri ilk yıllardan beri "izleme" konusu nedeniyle tartışılmakta olan web kameralar, bazı kullanıcılar için adeta büyük bir soru işareti haline geldiler. Şimdiyse Marc Teyssier isimli bir tasarımcı, gerçekten de rüyalarınıza girecek kadar ürkütücü olan "Eyecam" isimli bir web kamerası tasarladı.

Silikon yüz tasarımlarıyla bilgisayar teknolojisinin birleşmesinden ortaya çıkan Eyecam, açık kaynak kodlu bir proje. Yani dileyen herkes, ihtiyaç duyulan parçalara sahip olduktan sonra kendisine bir Eyecam yapabiliyor. Peki bu web kamerasını ürkütücü yapan ne?

Karşınızda, açık kaynak kodlu bir proje olan Eyecam

Eyecam, insan gözünün hareketlerini takip etmek için tasarlanmış bir ürün. Bunun için silikondan üretilmiş olan bir yüz ve göz maketi kullanan Teyssier, Arduino Nano ile bu gözü hareketlendiriyor. Yani normal bir insanın gözü sağa sola yukarı ve aşağıya hareket edebiliyorsa, Arduino Nano ile kullanılan motorlar da Eyecam'e aynı yeteneği sunuyor. Ayrıca yine insanlarda olduğu gibi Eyecam'in de kaş ve kirpikleri oynuyor.

Raspberry Pi ile bilgisayara bağlanabilen Eyecam'in tasarımını görmezden gelecek olursak, bu web kamerasının piyasadaki diğer ürünlerden hiçbir farkının olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Yani gerekli kodlamayı yapar ve bağlantıları da doğru bir şekilde yaparsanız, sizi takip eden bir web kameraya sahip olabilir, Skype ya da Zoom gibi uygulamalarda bu kamerayı kullanabilirsiniz.

Eğer sizler de web kameraların kullanıcılarını izlediği düşüncesine boyut atlatan Eyecam projesi ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak ve projenin kodlarına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Eyecam için hazırlanan bir tanıtım videosu şöyle