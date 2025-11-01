İzlerken Sizi Ekrana Kilitleyecek Gerçek Hack Olaylarından Esinlenen Filmler

Siber güvenlik ve hack gibi kavramlar hayatımızın bir parçası hâline gelmişken bu durumlar hakkında filmler de çekiliyor. Biz de gerçek hack hikâyelerini konu edinen filmleri sizler için derledik.

Siber güvenlik, veri ihlalleri ve hack tabirleri artık günlük hayatımızın bir parçası hâline geldi. Klavyelerinin başında dünyayı değiştirebilen, sistemleri çökertebilen veya gizli bilgileri ifşa edebilen hacker'ların bu tarz hikâyeleri her zaman Hollywood’un ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu yüzden de yıllar boyunca gerçek hikâyelerden esinlenen birçok hack temalı film çıktı.

Bu içeriğimizde gerçek hikâyelerden esinlenen siber güvenlik temalı filmlerden bazılarını sizler için derledik. Sayıları çok fazla olmasa da siber güvenlik, hacker’lar gibi konularda gerçeklere dayanan dikkat çeken filmler var. Gelin lafı çok uzatmadan bu filmlere ve detaylarına bakalım.

Snowden:

Yıl : 2016

: 2016 Yönetmen : Oliver Stone

: Oliver Stone Oyuncular : Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo

: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo IMDb puanı: 7.3

Oliver Stone'un yönettiği bu film eski bir ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı olan Edward Snowden'ın ABD hükûmetinin vatandaşlarını ve dünya liderlerini nasıl yasa dışı dinlediğini ve izlediğini ifşa etme sürecini çarpıcı bir dille anlatıyor.

The Fifth Estate

Yıl : 2013

: 2013 Yönetmen : Bill Condon

: Bill Condon Oyuncular : Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Carice van Houten, Peter Capaldi

: Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Carice van Houten, Peter Capaldi IMDb puanı: 6.2

Benedict Cumberbatch'in WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı canlandırdığı bu film, dünyayı sarsan sızıntı platformunun yükselişini ve kurucularının yaşadıklarını konu alıyor. Assange ve ortağı Daniel Domscheit-Berg'in, hükümetlerin ve şirketlerin en gizli belgelerini ifşa ediyorlar.

Takedown

Yıl : 2000

: 2000 Yönetmen : Joe Chapelle

: Joe Chapelle Oyuncular :

: IMDb puanı: 6.2

Joe Chapelle imzalı bu yapım, 90'lı yılların en ünlü ve bir dönem FBI'ın "en çok aranan" siber suçlusu olan Kevin Mitnick'in gerçek hikâyesine odaklanıyor. Mitnick'in hack olaylarını, o zaman yaşanan âdeta kedi-fare kovalamacasını ve çok daha fazlasını bu sevilen yapımda görüyoruz.

The Great Hack

Yıl : 2019

: 2019 Yönetmen : Karim Amer, Jehane Noujaim

: Karim Amer, Jehane Noujaim IMDb puanı: 7.0

Facebook'un merkezinde olduğu, tüm dünyada gündem olan Cambridge Analytica veri skandalını konu edinen belgesel türünde bir film. Bu skandalda milyonlarca kişisel verisinin izinsiz toplanıp, siyasi reklam ve seçim kampanyalarında manipülasyon amacıyla kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Black Hat

Yıl : 2015

: 2015 Yönetmen : Michael Mann

: Michael Mann Oyuncular : Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei

: Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei IMDb puanı: 5.5

Black Hat, listedeki diğer filmler gibi direkt hacker'ları veya olayları anlatan bir film olmasa da gerçek olaylardan esinlenmiş. Öyle ki Michael Mann, filmi 2010'larda yaşanan Stuxnet ve casusluk yazılımı olaylarından esinlenerek çektiğini söylüyor.

Gerçek siber güvenlik ve hack olaylarından esinlenen filmlere birlikte göz attık. Bu filmler, günümüzün en önemli kavramlarından olan biri hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlarken olayların perde arkasını hiç sıkılmayacağınız şekilde sizlere gösterebiliyor.