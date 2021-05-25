Her ne kadar Hollywood aksiyonu ve bilim kurgu temaları izleyicilere heyecanlı gelse de, bazen daha gerçek ve hayattan bir şeyler izlemek isteriz. Tamamen dudak uçuklatıcı bir konu izleyip de filmin sonunda gerçek hikayeye dayalı kelimelerinin ekranda belirmesi, izleyicide oldukça heyecan verici duygular uyandırıyor.
Her ne kadar yapımcılar, gerçeğe dayalı filmlerde konuyu 2 saate sığdırabilmek için ayrıntıları kesmek zorunda kalsalar bile, hikaye hakkında bize bilmemiz gereken her şeyi bu filmlerle anlatabiliyorlar. Kimi zaman tarihi bir kişiliği, kimi zaman ise sıradan bir insanın hikayesini işleyen en iyi gerçek hikayeye dayalı filmleri sizler için listeledik.
Gerçek kişi ve olaylardan uyarlanan film tavsiyeleri:
- Kiss & Cry
- The Most Hated Woman In America
- 22 July
- Dolemite Is My Name
- The Two Popes
- The Trial of the Chicago 7
- The Imitation Game
- Rain Man
- The Pursuit of Happyness
- Catch Me If You Can
- The Wolf of Wall Street
- Schindler's List
Kansere karşı amansız bir mücadelenin hikayesi: Kiss & Cry
- Çıkış tarihi: 2017
- IMDb puanı: 5,9
- Yönetmen: Chloé Mahieu, Lila Pinell
- Oyuncular: Sarah Bramms, Dinara Drukarova, Xavier Dias
Kiss & Cry, 18 yaşındaki Kanadalı figür patencisi Carley Allison'ın ve son derece nadir görülen bir kanser türüne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Allison yolculuğunu YouTube'da paylaşmaya karar veriyor ve yol boyunca milyonlarca insana ilham veriyor. Seyircisini gözyaşlarına boğan bu filmi izlerken her ihtimale karşı yanınıza birkaç mendil almanız gerekebilir.
Kişisel olan inanç meselesi bir insanın hayatını ne kadar karartabbilir? The Most Hated Woman In America
- Çıkış tarihi: 2017
- IMDb puanı: 6,1
- Yönetmen: Tommy O'Haver
- Oyuncular: Melissa Leo, Brandon Mychal Smith, Juno Temple
The Most Hated Woman In America, Amerika’da yaşayan Madalyn Murray O’hair’ın 60’larda yüksek mahkemeye kadar uzanan ve sonunda okullarda zorunlu duaları kaldıran bir dava açmasını konu alıyor. Ona karşı çıkan her Hristiyan grupla çatışan Madalyn Murray O’Hair, kötü şöhretini ortadan kaldırmaya başladığında ise onu başka karanlık işler bekliyor.
Tarihin en ölümcül terör saldırılarından birini konu alan 22 July:
- Çıkış tarihi: 2018
- IMDb puanı: 6,8
- Yönetmen: Paul Greengrass
- Oyuncular: Anders Danielsen Lie, Jonas Strand Gravli, Jon Øigarden
22 July, Norveç’in en ölümcül terör saldırısını konu alıyor. Aşırı sağcı bir gencin, yaz kampında olan 77 kişilik bir grubu öldüren saldırısını anlatan bu film, seyircinin yüreğini burkacak birçok ağır konu içeriyor ancak özellikle suç filmleri meraklıları için izlemeye değer bir film.
Stand up göstericisinden Dolemite Is My Name:
- Çıkış tarihi: 2019
- IMDb puanı: 7,3
- Yönetmen: Craig Brewer
- Oyuncular: Eddie Murphy, Keegan-Michael Key, Mike Epps
Dolemite, ünlü stand up komedyeni aynı zamanda filmin yapımcısı olan Rudy Ray Moore’un ikinci kişiliği. Çirkin karakteriyle ün kazanmaya başladıktan sonra bir kung-fu karşıtı film yapmak istediğine karar veriyo. Her ne kadar saçma bir kombinasyon gibi gözükse de film oldukça eğlenceli. Filmde Eddie Murphy rolünün hakkını da veriyor.
İki papanın hikayesi: The Two Popes
- Çıkış tarihi: 2019
- IMDb puanı: 7,6
- Yönetmen: Fernando Meirelles
- Oyuncular: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín
Vatikan skandalları ve iki papanın yaşlı adam dostluklarını anlatan The Two Popes, her yönden harika bir film. Konu ilginizi çekmese bile, Vatikan’ın yeni bir Papa’yı nasıl seçtiğini görmek için bile izlenebilir çünkü süreç düşündüğünüzden çok daha kapsamlı.
Yasal bir drama olan The Trial of the Chicago 73:
- Çıkış tarihi: 2020
- IMDb puanı: 7,8
- Yönetmen: Aaron Sorkin
- Oyuncular: Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen
Amerika’da 1969’daki Demokratik Ulusal Kongre’deki protestolarda bir isyanı kışkırtmakla suçlanan yedi kişiyi anlatan bu film, yasal dramalar sevenler için birebir. The Trial of the Chicago 7, The Social Network ve Moneyball gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Aaron Sorkin tarafından yönetiliyor.
Alan Turing'in zorlu hayatını konu alan The Imitation Game:
- Çıkış tarihi: 2014
- IMDb puanı: 8,0
- Yönetmen: Morten Tyldum
- Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode
Matematikçi, kriptanalist ve yapay zekanın büyükbabası Alan Turing’in, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz hükümeti için Alman istihbarat mesajlarının şifresini çözmek için işe alınmasını konu alıyor. Her ne kadar sadece savaş ve bilimle ilgili bir film gibi gözükse de, film, Turing’in o zamanlar yasadışı sayılan eşcinselliğini gizlemek zorunda kalmasını da anlatıyor.
Muhteşem bir kardeşlik bağını anlatan Rain Man:
- Çıkış tarihi: 1988
- IMDb puanı: 8,0
- Yönetmen: Barry Levinson
- Oyuncular: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino
Amerikalı bilgin Laurence Kim Peek'ten esinlenen Rain Man, yakın zamanda ölen babasının 3 milyon dolarlık servetini, akıl hastanesindeki kardeşine bıraktığını keşfeden araba satıcısı Charlie Babbitt'in hikayesini anlatıyor. Her ne kadar Babbitt başlangıçta motivasyon olarak parayı görse de, iki kardeşin oluşturduğu bağ kesinlikle izlenmeye değer bir hikaye oluşturuyor.
Hayatın içinden hayatın kaosunu anlatan bir film: The Pursuit of Happyness
- Çıkış tarihi: 2006
- IMDb puanı: 8,0
- Yönetmen: Gabriele Muccino
- Oyuncular: Will Smith, Thandiwe Newton, Jaden Smith
Sadece oğlunun mutluluğunu ve geleceğini düşünen bir baba ve satış temsilcisi olan bir adamın gerçek hikayesine dayanan The Pursuit of Happyness, oldukça yürek burkan bir film. Filmde gerçek hayatın sorunları, bir babanın evsiz kalmama ve oğlunu hayatın kaosunda iyi bir ruh hali içinde tutmakla olan mücadelesi anlatılıyor.
Yetenekli sahtekar Frank Abagnele'yi konu alan Catch Me If You Can
- Çıkış tarihi: 2002
- IMDb puanı: 8,1
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken
Catch Me If You Can 17 yaşındaki yetenekli dolandırıcı ve sahtekar Frank Abagnale’yi konu alıyor. Onu arayan ve yakalamak isteyenlerden her zaman bir adım önde olan Abagnale’nin hikayesini izlediğimiz bu film oldukça heyecanlı.
Beyaz yaka hayatına dair her şey ve daha fazlası: The Wolf of Wall Street
- Çıkış tarihi: 2013
- IMDb puanı: 8,2
- Yönetmen: Martin Scorsese
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie
Sahte borsacı Jordan Belfort'un anısına dayanan The Wolf of Wall Street, Martin Scorcese'nin filmi genç komisyoncunun seks, uyuşturucu ve beyaz yaka suçlarından oluşan hedonistik yaşam tarzını konu alıyor.
Nazi'leri anlatan etkileyici bir yapım: Schindler's List
- Çıkış tarihi: 1993
- IMDb puanı: 8,9
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley
Schindler's List’te iş insanı ve Nazi partisi üyesi Oskar Schindler, masum hayatları kurtarmak ve 2. Dünya Savaşı sırasında fabrikasında çalışan Yahudi işçileri korumak için çalışıyor. Müzikleri, konusu, oyuncuları ve atmosferiyle gönüllerde taht kuran Schindler’s List, oldukça üzücü bir zamanı konu alıyor.