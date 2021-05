Beyaz perdedeki heyecan etkileyici olsa da bazen biraz durulmaya ve gerçekliğe dönme ihtiyacı hissederiz. Sinemada bu ihtiyacı karşılayan filmler ise genelde gerçek hayattan uyarlanan filmler oluyor. Biz de sizlere böyle zamanlarınız için gerçek hayattan uyarlandığına inanmayacağınız gerçeklikte en iyi 12 filmi sıraladık.

Her ne kadar Hollywood aksiyonu ve bilim kurgu temaları izleyicilere heyecanlı gelse de, bazen daha gerçek ve hayattan bir şeyler izlemek isteriz. Tamamen dudak uçuklatıcı bir konu izleyip de filmin sonunda gerçek hikayeye dayalı kelimelerinin ekranda belirmesi, izleyicide oldukça heyecan verici duygular uyandırıyor.

Her ne kadar yapımcılar, gerçeğe dayalı filmlerde konuyu 2 saate sığdırabilmek için ayrıntıları kesmek zorunda kalsalar bile, hikaye hakkında bize bilmemiz gereken her şeyi bu filmlerle anlatabiliyorlar. Kimi zaman tarihi bir kişiliği, kimi zaman ise sıradan bir insanın hikayesini işleyen en iyi gerçek hikayeye dayalı filmleri sizler için listeledik.

Gerçek kişi ve olaylardan uyarlanan film tavsiyeleri:

Kiss & Cry

The Most Hated Woman In America

22 July

Dolemite Is My Name

The Two Popes

The Trial of the Chicago 7

The Imitation Game

Rain Man

The Pursuit of Happyness

Catch Me If You Can

The Wolf of Wall Street

Schindler's List

Kansere karşı amansız bir mücadelenin hikayesi: Kiss & Cry

Çıkış tarihi: 2017

IMDb puanı: 5,9

Yönetmen: Chloé Mahieu, Lila Pinell

Oyuncular: Sarah Bramms, Dinara Drukarova, Xavier Dias

Kiss & Cry, 18 yaşındaki Kanadalı figür patencisi Carley Allison'ın ve son derece nadir görülen bir kanser türüne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Allison yolculuğunu YouTube'da paylaşmaya karar veriyor ve yol boyunca milyonlarca insana ilham veriyor. Seyircisini gözyaşlarına boğan bu filmi izlerken her ihtimale karşı yanınıza birkaç mendil almanız gerekebilir.

Kişisel olan inanç meselesi bir insanın hayatını ne kadar karartabbilir? The Most Hated Woman In America

Çıkış tarihi: 2017

IMDb puanı: 6,1

Yönetmen: Tommy O'Haver

Oyuncular: Melissa Leo, Brandon Mychal Smith, Juno Temple

The Most Hated Woman In America, Amerika’da yaşayan Madalyn Murray O’hair’ın 60’larda yüksek mahkemeye kadar uzanan ve sonunda okullarda zorunlu duaları kaldıran bir dava açmasını konu alıyor. Ona karşı çıkan her Hristiyan grupla çatışan Madalyn Murray O’Hair, kötü şöhretini ortadan kaldırmaya başladığında ise onu başka karanlık işler bekliyor.

Tarihin en ölümcül terör saldırılarından birini konu alan 22 July:

Çıkış tarihi: 2018

IMDb puanı: 6,8

Yönetmen: Paul Greengrass

Oyuncular: Anders Danielsen Lie, Jonas Strand Gravli, Jon Øigarden

22 July, Norveç’in en ölümcül terör saldırısını konu alıyor. Aşırı sağcı bir gencin, yaz kampında olan 77 kişilik bir grubu öldüren saldırısını anlatan bu film, seyircinin yüreğini burkacak birçok ağır konu içeriyor ancak özellikle suç filmleri meraklıları için izlemeye değer bir film.

Stand up göstericisinden Dolemite Is My Name:

Çıkış tarihi: 2019

IMDb puanı: 7,3

Yönetmen: Craig Brewer

Oyuncular: Eddie Murphy, Keegan-Michael Key, Mike Epps

Dolemite, ünlü stand up komedyeni aynı zamanda filmin yapımcısı olan Rudy Ray Moore’un ikinci kişiliği. Çirkin karakteriyle ün kazanmaya başladıktan sonra bir kung-fu karşıtı film yapmak istediğine karar veriyo. Her ne kadar saçma bir kombinasyon gibi gözükse de film oldukça eğlenceli. Filmde Eddie Murphy rolünün hakkını da veriyor.

İki papanın hikayesi: The Two Popes

Çıkış tarihi: 2019

IMDb puanı: 7,6

Yönetmen: Fernando Meirelles

Oyuncular: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín

Vatikan skandalları ve iki papanın yaşlı adam dostluklarını anlatan The Two Popes, her yönden harika bir film. Konu ilginizi çekmese bile, Vatikan’ın yeni bir Papa’yı nasıl seçtiğini görmek için bile izlenebilir çünkü süreç düşündüğünüzden çok daha kapsamlı.

Yasal bir drama olan The Trial of the Chicago 73:

Çıkış tarihi: 2020

IMDb puanı: 7,8

Yönetmen: Aaron Sorkin

Oyuncular: Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen

Amerika’da 1969’daki Demokratik Ulusal Kongre’deki protestolarda bir isyanı kışkırtmakla suçlanan yedi kişiyi anlatan bu film, yasal dramalar sevenler için birebir. The Trial of the Chicago 7, The Social Network ve Moneyball gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Aaron Sorkin tarafından yönetiliyor.

Alan Turing'in zorlu hayatını konu alan The Imitation Game:

Çıkış tarihi: 2014

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Morten Tyldum

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode

Matematikçi, kriptanalist ve yapay zekanın büyükbabası Alan Turing’in, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz hükümeti için Alman istihbarat mesajlarının şifresini çözmek için işe alınmasını konu alıyor. Her ne kadar sadece savaş ve bilimle ilgili bir film gibi gözükse de, film, Turing’in o zamanlar yasadışı sayılan eşcinselliğini gizlemek zorunda kalmasını da anlatıyor.

Muhteşem bir kardeşlik bağını anlatan Rain Man:

Çıkış tarihi: 1988

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Barry Levinson

Oyuncular: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino

Amerikalı bilgin Laurence Kim Peek'ten esinlenen Rain Man, yakın zamanda ölen babasının 3 milyon dolarlık servetini, akıl hastanesindeki kardeşine bıraktığını keşfeden araba satıcısı Charlie Babbitt'in hikayesini anlatıyor. Her ne kadar Babbitt başlangıçta motivasyon olarak parayı görse de, iki kardeşin oluşturduğu bağ kesinlikle izlenmeye değer bir hikaye oluşturuyor.

Hayatın içinden hayatın kaosunu anlatan bir film: The Pursuit of Happyness

Çıkış tarihi: 2006

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Gabriele Muccino

Oyuncular: Will Smith, Thandiwe Newton, Jaden Smith

Sadece oğlunun mutluluğunu ve geleceğini düşünen bir baba ve satış temsilcisi olan bir adamın gerçek hikayesine dayanan The Pursuit of Happyness, oldukça yürek burkan bir film. Filmde gerçek hayatın sorunları, bir babanın evsiz kalmama ve oğlunu hayatın kaosunda iyi bir ruh hali içinde tutmakla olan mücadelesi anlatılıyor.

Yetenekli sahtekar Frank Abagnele'yi konu alan Catch Me If You Can

Çıkış tarihi: 2002

IMDb puanı: 8,1

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken

Catch Me If You Can 17 yaşındaki yetenekli dolandırıcı ve sahtekar Frank Abagnale’yi konu alıyor. Onu arayan ve yakalamak isteyenlerden her zaman bir adım önde olan Abagnale’nin hikayesini izlediğimiz bu film oldukça heyecanlı.

Beyaz yaka hayatına dair her şey ve daha fazlası: The Wolf of Wall Street

Çıkış tarihi: 2013

IMDb puanı: 8,2

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

Sahte borsacı Jordan Belfort'un anısına dayanan The Wolf of Wall Street, Martin Scorcese'nin filmi genç komisyoncunun seks, uyuşturucu ve beyaz yaka suçlarından oluşan hedonistik yaşam tarzını konu alıyor.

Nazi'leri anlatan etkileyici bir yapım: Schindler's List

Çıkış tarihi: 1993

IMDb puanı: 8,9

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

Schindler's List’te iş insanı ve Nazi partisi üyesi Oskar Schindler, masum hayatları kurtarmak ve 2. Dünya Savaşı sırasında fabrikasında çalışan Yahudi işçileri korumak için çalışıyor. Müzikleri, konusu, oyuncuları ve atmosferiyle gönüllerde taht kuran Schindler’s List, oldukça üzücü bir zamanı konu alıyor.