Hiç Sıkılmadan Oynayacağınız, Gerçek Hikâyelerden Esinlenen Oyunlar

Çoğu oyunun hikâyesi kurgu olsa da aralarında bazen gerçek hikâyeleri anlatanlar da var. Sizler için gerçek olaylardan esinlenen oyunları derledik.

Oyun deyince aklımıza fantastik yaratıklar, uzay gemileri, büyüleyici dünyalar gibi kurgusal yapılar gelir. Ancak durum her zaman böyle değildir. Öyle ki bazı oyunların arkasında gerçek hikâyeler yatabiliyor. Bu sevilen oyunlar, tarih boyunca yaşanan olaylardan, kişilerden esinlenebiliyor.

Biz de bu içeriğimizde hikâyeleri gerçek hayattan uyarlanmış oyunlardan bazılarına bakacağız. Oyunlarda savaş zamanlarından 1940’lı yıllarda dedektiflik yapmaya kadar birçok ilgi çekici hikâyeyi göreceksiniz. Gerçek hayattan ilham almaları da onları çok daha dikkat çekici yapıyor.

Gerçek hayattan uyarlanan oyunlar

This War of Mine

Çıkış tarihi: 14 Kasım 2014 Geliştirici: 11 Bit Studios Türü: Hayatta kalma

This War of Mine, klasik savaş oyunlarının aksine cephedeki askeri değil, kuşatma altındaki bir şehirde yaşamaya çalışan sivilleri kontrol ettiğiniz bir yapım. Asıl mağdurları acı bir gerçekçilikle sunan oyun, 1992-1996 yılları arasında yaşanan ve modern tarihin en uzun kuşatmalarından biri olan Saraybosna Kuşatması'ndan ilham alıyor.

L.A. Noire

Çıkış tarihi: 17 Mayıs 2011 Geliştirici: Rockstar Türü: Dedektiflik, açık dünya, aksiyon,macera

Çoğu oyunseverin yakından tanıdığı dedektiflik oyunu L.A. Noire'daki vakalar, 1940'lardaki gerçek Los Angeles polis kayıtlarındaki suçlardan alınarak oluşturulmuş. Yani oyunda gerçek suç olaylarıyla karşılaşıyorsunuz. Oyunda Dedektif Cole Phelps rolüne bürünüp bir dizi karmaşık vakayı çözmeye çalışıyoruz.

Kingdom Come: Deliverance

Çıkış tarihi: 13 Şubat 2018 Geliştirici: Warhorse Studios Türü: Aksiyon, RPG

Ejderhaların, büyünün ve fantastik ırkların olmadığı, tamamen gerçekçi bir orta çağ deneyimi ister miydiniz? Kingdom Come: Deliverance, tam olarak bunu vaat ediyor. Oyun, 1403 yılında, Kutsal Roma İmparatorluğu sınırları içerisindeki Bohemya Krallığı'nda geçiyor. Hikaye, Kral IV. Wenceslaus'un, üvey kardeşi Sigismund tarafından esir alınmasıyla başlayan gerçek bir iç savaşı konu alıyor.

Kholat

Çıkış tarihi: 9 Haziran 2015 Geliştirici: IMGN.PRO Türü: Hayatta kalma, korku, macera

Tarihin en tüyler ürpertici ve çözülememiş gizemlerinden birinin ortasına düşmek ister misiniz? Kholat, 1959 yılında Ural Dağları'nda yaşanan ve Dyatlov Geçidi Vakası olarak bilinen trajik olayı temel alıyor. Bu olayda, 9 deneyimli dağcı, gecenin bir yarısı bilinmeyen bir nedenle çadırlarını içeriden yırtarak terk etmişti. Birçoğu -40 derece soğukta yetersiz kıyafetlerle donarak ölmüştü. Oyun, bu olayın yaşandığı bölgede geçiyor. Yapımda, olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra bölgeye giden bir araştırmacıyı yönetiyoruz.

Valiant Hearts: The Great War

Çıkış tarihi: 25 Haziran 2014 Geliştirici: Ubisoft Türü: Macera, bulmaca

Valiant Hearts, 1. Dünya Savaşı'na farklı bir şekilde yaklaşan bir oyun. Sanatsal bir 2D bulmaca-macera oyunu diyebileceğimiz yapımda, savaşın ayırdığı dört farklı insanın ve onlara eşlik eden sadık bir köpeğin hikayesini anlatılıyor. Oyunun ilham kaynağı ise direkt savaştaki askerlerin yazdığı gerçek mektuplar.

Six Days in Fallujah

Çıkış tarihi: 22 Haziran 2023 Geliştirici: Highwire Games Türü: FPS, savaş, aksiyon

Oyun, 2004 yılında Irak Savaşı sırasında yaşanan ve Vietnam'dan bu yana Amerikan askerlerinin girdiği en kanlı ve yoğun şehir savaşı olarak bilinen İkinci Felluce Muharebesi'ni konu alıyor. Oldukça tartışmalı bir yapım olduğunu belirtmek gerek. Geliştiricilerin oyun için askerler ve sivil halkla röportajlar yaptığını da ekleyelim.

The Town of Light

Çıkış tarihi: 28 Şubat 2016 Geliştirici: LKA Türü: Psikolojik korku, keşif

The Town of Light, İtalya’nın Toskana bölgesindeki Volterra Psikiyatri Hastanesi’nden ilham alıyor. Oyun, bu gerçek hastanenin terk edilmiş halinin üç boyutlu, ayrıntılı bir yeniden oluşturulmuş hâlinin içinde geçiyor. Bu kurum, uzun yıllar boyunca kötü muamele ve izolasyonla anılan bir yerdi. Yapımda, geçmişte bu hastanede yatmış Renée isimli bir genç kadının anılarını ve travmalarını keşfediyorsunuz. Gerçek olaylardan esinlenmesi nedeniyle çok ürpertici bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Gerçek hayattan uyarlanmış oyunlardan bazılarına göz attık. Bu oyunlar, gerçek olaylardan esinlenmeleri nedeniyle size çok farklı deneyimler yaşatacak. Oynarken hiç sıkılmayacağınızın garantisini verebiliriz. Eğer sizin de önerileriniz varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.